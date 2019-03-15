Эрнани: «У «Зенита» есть лимит возможностей. Теперь сконцентрируемся на РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. На стадии 1/8 финала россияне не справились с «Вильярреалом».

«У нас были хорошие результаты, хорошие повороты в турнире, но есть какой-то лимит возможностей. Теперь мы не прошли дальше, сконцентрируемся на РПЛ», – сказал бразилец.