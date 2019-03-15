Эрнани: «У «Зенита» есть лимит возможностей. Теперь сконцентрируемся на РПЛ»

Свой лимит вы исчерпали. Завтра выезд со Спартаком. 7 апреля выезд с Локо, 21 апреля выезд с Краснодаром, 12 мая принимаете ЦСКА, а 19 мая выезд в Ростов, на игру с автобусом имени"Валераверим". Так что вам не только пояса затягивать, то попахать ещё придётся. Начинается распил очков.
Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. На стадии 1/8 финала россияне не справились с «Вильярреалом».
«У нас были хорошие результаты, хорошие повороты в турнире, но есть какой-то лимит возможностей. Теперь мы не прошли дальше, сконцентрируемся на РПЛ», – сказал бразилец.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России.
- 17 марта команда сыграет со «Спартаком».
- Последний раз «Зенит» становился чемпионом в сезоне-2014/15.