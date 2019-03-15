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    Эрнани: «У «Зенита» есть лимит возможностей. Теперь сконцентрируемся на РПЛ»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. На стадии 1/8 финала россияне не справились с «Вильярреалом».

    «У нас были хорошие результаты, хорошие повороты в турнире, но есть какой-то лимит возможностей. Теперь мы не прошли дальше, сконцентрируемся на РПЛ», – сказал бразилец.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • 17 марта команда сыграет со «Спартаком».
    • Последний раз «Зенит» становился чемпионом в сезоне-2014/15.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2019 23:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +100

      Ковастер 1 час назад

      Свой лимит вы исчерпали. Завтра выезд со Спартаком. 7 апреля выезд с Локо, 21 апреля выезд с Краснодаром, 12 мая принимаете ЦСКА, а 19 мая выезд в Ростов, на игру с автобусом имени"Валераверим". Так что вам не только пояса затягивать, то попахать ещё придётся. Начинается распил очков.

      0
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Если бы лимит ваших футбольных возможностей коррелировал с финансовыми...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3436

      alp 15 часов назад

      Давно Зенит не был так слаб

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2969

      Zubo 22 часа назад

      Сконцентрируйтесь хоть на чем то

      3
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      Рейтинг: +289

      SanInstructor 23 часа назад

      Ну да, вариантов то не осталось

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