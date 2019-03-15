ФИФА может ограничить число аренд футболистов

Бред
ФИФА работает над вопросом сокращения переходов футболистов из клуба в клуб на правах аренды. Такую информацию сообщил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.
«Игроки 19-21 года должны быть в команде с более возрастными, чтобы получать советы. Это полезно. ФИФА работает, чтобы внедрить новые правила, согласно которым одному клубу нельзя будет отдавать в аренду более десяти футболистов», – цитирует функционера Football Italia.
- К примеру, у «Челси» сейчас в аренде 22 футболиста.
- Клуб-владелец в некоторых случаях продолжает платить игроку, отправленному в аренду.
- Официальные изменения в вопросе аренды наступят не раньше 2020 года.