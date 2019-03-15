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    ФИФА может ограничить число аренд футболистов

    ФИФА работает над вопросом сокращения переходов футболистов из клуба в клуб на правах аренды. Такую информацию сообщил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

    «Игроки 19-21 года должны быть в команде с более возрастными, чтобы получать советы. Это полезно. ФИФА работает, чтобы внедрить новые правила, согласно которым одному клубу нельзя будет отдавать в аренду более десяти футболистов», – цитирует функционера Football Italia.

    • К примеру, у «Челси» сейчас в аренде 22 футболиста.
    • Клуб-владелец в некоторых случаях продолжает платить игроку, отправленному в аренду.
    • Официальные изменения в вопросе аренды наступят не раньше 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2019 23:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +335

      Niko 15 часов назад

      Бред

      1
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      Рейтинг: +2449

      woyser 17 часов назад

      У ФИФА всегда были шкурные интересы, всё дело в круговороте бабла в футболе. Контролировать денежные потоки на арендах, сложнее чем факт состоявшегося перехода игрока из клуба в клуб. Сама система аренды очень даже хороша, игроки не засиживаются на лавках, а имеют игровую практику, растут и развиваются. Но при чём тут спортивная составляющая? Нужны деньги - деньги нужны!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 23 часа назад

      Зря.Ничего плохого нет,если с ТОП клуба игроки уходят в аренды и обрастают мясом,а потом попадают в основу в серядники или ТОП клубы

      1
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