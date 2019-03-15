ФИФА может ограничить число аренд футболистов

ФИФА работает над вопросом сокращения переходов футболистов из клуба в клуб на правах аренды. Такую информацию сообщил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«Игроки 19-21 года должны быть в команде с более возрастными, чтобы получать советы. Это полезно. ФИФА работает, чтобы внедрить новые правила, согласно которым одному клубу нельзя будет отдавать в аренду более десяти футболистов», – цитирует функционера Football Italia.