Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Адиев: «У «Анжи» масса проблем в игре»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал комментарий после матча 20 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). Дагестанцы идут в таблице в зоне переходных встреч.

    «Наверное, не хватило той агрессивности. Она немного прослеживалась во втором тайме, в отличие от первого. Надо было играть активнее. У нас ещe есть масса проблем в игре — это было видно даже во втором тайме. Моменты, которые создаeм, конечно, надо было реализовывать», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Анжи» из 20 матчей РПЛ проиграл 12.
    • Следующий соперник махачкалинцев – «Краснодар».
    • Есть вероятность, что «Анжи» по окончании сезона прекратит существование.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 22:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 6 часов назад

      Главное дотянуть до конца сезона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      Bozigit 14 часов назад

      Этот матч нельзя было проиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 23 часа назад

      Да Анжи это иесть одна большая проблема

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru