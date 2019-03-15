Адиев: «У «Анжи» масса проблем в игре»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал комментарий после матча 20 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). Дагестанцы идут в таблице в зоне переходных встреч.

«Наверное, не хватило той агрессивности. Она немного прослеживалась во втором тайме, в отличие от первого. Надо было играть активнее. У нас ещe есть масса проблем в игре — это было видно даже во втором тайме. Моменты, которые создаeм, конечно, надо было реализовывать», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».