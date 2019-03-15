Сульшер – о выходе на «Барселону» в ЛЧ: «Именно таких матчей ждут наши болельщики»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Английский клуб встретится с «Барселоной».

«Мы хотим играть с самыми большими клубами и командами. В 2009 и 2011 годах мы играли с ними в финале, а также в полуфинале-2008, когда забил Скоулзи. Именно таких матчей ждут наши болельщики.

С нетерпением ждем этой встречи», – цитирует норвежца профиль «Юнайтед» в твиттере.