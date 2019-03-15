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    Сульшер – о выходе на «Барселону» в ЛЧ: «Именно таких матчей ждут наши болельщики»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Английский клуб встретится с «Барселоной».

    «Мы хотим играть с самыми большими клубами и командами. В 2009 и 2011 годах мы играли с ними в финале, а также в полуфинале-2008, когда забил Скоулзи. Именно таких матчей ждут наши болельщики.

    С нетерпением ждем этой встречи», – цитирует норвежца профиль «Юнайтед» в твиттере.

    • В 2008 году «МЮ» прошел «Барселону» и обыграл «Челси» в финале.
    • Команда проиграла каталонцам финалы в 2009 и 2011 годах.
    • Полный результат жеребьевки – по ссылке.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    15.03.2019 21:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic 11 часов назад

      барсе как обычно подлизали с первым матчем в гостях!!!))еще и с такими смешными оправданиями)))пэздец))думаю барсуки и их армия глоров получат от манков по ******!!!

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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 часов назад

      извини,оле.... победы барсе...

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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 14 часов назад

      Интересная пара, жду этих матчей. Первый матч пройдёт 10 апреля на Олд Траффорд - спс Бомбардир) сам нашёл)

      0
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      Рейтинг: -10

      vasiliyafanasev 19 часов назад

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      -1
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      Рейтинг: +188

      whitecoal 22 часа назад

      Ты, придурок, гений пера от спорта, скажи, кто такой Скоулзи? Слежу за командой, но о таком никогда не слышал

      -1
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      Рейтинг: +200

      Tyler_Stark > whitecoal 14 часов назад

      Серьезно? То есть стоит склонить Скоулз и уже такого не знаешь? Да Вы, батенька, глор

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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic > whitecoal 11 часов назад

      с такими познаниями гений здесь только один)))думаю ты типичный чурбан!!!

      0
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      Рейтинг: +432

      SarJr 23 часа назад

      на стороне мю и тот факт что первый матч будут играть в испании. и это уже очень похоже на прошлогодние матчи с ромой. что ж, посмотрим как барса усвоила ошибки. но если пройдет мю, сульшера озолотят)

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      Рейтинг: +400

      AndresLoko > SarJr 22 часа назад

      чтобы развести матчи МС и МЮ ..Юнайтед будет играть первый матч дома, а Сити в гостях с Тотемом..

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      Рейтинг: +432

      SarJr > AndresLoko 22 часа назад

      Тогда сорри, казалось, что по жеребьёвке проф матч в Испании, ну ладно

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      Рейтинг: +404

      AHTUNGBOL 23 часа назад

      Вопреки здравому смыслу, ощущение, что МЮ пройдёт Барсу...

      3
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      Рейтинг: +779

      Koshkin@myshkyn > AHTUNGBOL 23 часа назад

      тоже такое мнение....

      0
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 22:39

      Всё правильно,надеюсь МЮ нагнёт барсуков.Удачи,Сульшер

      3
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    • ...
      Рейтинг: +400

      AndresLoko 15 марта, 22:15

      Перед ПСЖ тоже говорили шансов нет, тем более после 0-2, а оно вон как вышло..шансы у Юнайтед есть, пусть и Барселона фаворит..но все решится на поле..будет интересно!

      5
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      Рейтинг: +385

      de bruyne > AndresLoko 23 часа назад

      Барселона не псж с моментами играться если ты футбол недавно смотреть начал... недавний матч с реалом напомню три момента три гола барса реалу забил...

      -1
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      Рейтинг: +400

      AndresLoko > de bruyne 23 часа назад

      для начала грамматику надо подтянуть с окончаниями!!!

      0
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      Рейтинг: +386

      Portoz 15 марта, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На этом ваша лига чемпионов закончена

      -4
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Portoz 15 марта, 22:39

      Нюхай

      1
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      Рейтинг: +1034

      Павел Буре > Portoz 23 часа назад

      даже если и закончена, ничего страшного, кто бы мог подумать раньше что Мю пройдет ПСЖ, конечно барса опытнее и мастеровитее, но МЮ давно не играл с таким соперником, уверен эта встреча пойдет Мю на пользу.

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