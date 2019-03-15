Иско: «Возвращение Зидана – хорошая новость для всех. Потому что он любит «Реал»

Полузащитник «Реала» Иско выразил радость по поводу возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

В начале этой недели француз возглавил мадридцев во второй раз в карьере.

«Ла Лига – очень сложный турнир, но мы постараемся набрать все возможные очки.

Изменения начинаются сейчас, и нам нужна поддержка болельщиков. К этой команде предъявляются максимальные требования, и мы обязаны бороться за все титулы. Это был не лучший год, но сейчас мы работаем, чтобы быть там, где заслуживает история клуба. Это заставляет нас вернуться сильнее.

Зидан? Мы все знаем его, и знаем, каким он был игроком и тренером. Его возвращение – хорошая новость для всех, потому что он любит «Реал», что и показал этим решением», – сказал Иско.