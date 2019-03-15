Селюк: «Краснодар» должен платить Сулейманову не меньше, чем Вандерсону. Он забивает гораздо больше»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» (1:1, первая игра – 1:2).

Во встрече с испанской командой 19-летний россиянин отметился голом.

«На месте «Краснодара» Сулейманову надо платить не меньше, чем Вандерсону, о чем я и говорил ранее. Он забивает гораздо больше, чем Вандерсон за 8 миллионов.

Пусть ему будет хоть 30 лет, он молодец», – написал Селюк в твиттере.