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    Селюк: «Краснодар» должен платить Сулейманову не меньше, чем Вандерсону. Он забивает гораздо больше»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» (1:1, первая игра – 1:2).

    Во встрече с испанской командой 19-летний россиянин отметился голом.

    «На месте «Краснодара» Сулейманову надо платить не меньше, чем Вандерсону, о чем я и говорил ранее. Он забивает гораздо больше, чем Вандерсон за 8 миллионов.

    Пусть ему будет хоть 30 лет, он молодец», – написал Селюк в твиттере.

    • В текущем сезоне Сулейманов сыграл за краснодарскую команду 22 матча, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
    • В активе Вандерсона пять мячей и четыре передачи в 31-й встрече.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    15.03.2019 13:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +100

      Ковастер 15 марта, 20:02

      Селюк тоже не бедный малый. Может выступить спонсором, и из своего кармана доплачивать. Оставьте Сулеймана-Шапи в покое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      sergeIKAZ 15 марта, 18:07

      Как он ещё Траоре своего не предложил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 16:24

      Краснодар и без Селюка разберется сколько платить своим игрокам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 15 марта, 16:09

      Вот после таких заявлений и начинаются смуты в умах молодых ребят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 15:53

      Вандерсон "носит рояль" 95 минут,из матча в матч,а Сулейманова хватает на 15 минут.Два раза выпустили в основе,и его как и не было на поле.Может он потому и забивает уставшим соперникам,что Вандерсон из них делает выжатую губку? Так что вопрос спорный и никчемный.

      7
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > Агасфер 15 марта, 17:53

      Это точно, жидковат и хиловат пока Шапи. Но удар имеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 15 марта, 13:53

      Краснодар всем простил что должен был

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +502

      Cubinec1989 15 марта, 13:49

      Сдается мне что Краснодар сам знает кому и сколько и когда платить,и не пошёл бы ты со своими советами на... дядя Дима.

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