Моуринью: «Хочу увидеть в 1/4 финала ЛЧ сражение между английскими клубами»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии вступят четыре английских клуба – «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

– Я говорил, что каждый из участников четвертьфинала имеет 12,5% от шанса на победу. Даже те, кого мы не ожидали там увидеть, например, «Аякс» и «Порту». Теперь голландцы и португальцы понимают, что в этом турнире может случится всe что угодно.

Говоря о главных претендентах на успех, всегда можно назвать такие команды, как «Барселона», которая является лидером испанской Примеры, вышла в финал Кубка страны и имеет в своeм составе Лионеля Месси. Сюда же можно отнести «Ювентус» – первый коллектив Италии. Не стоит забывать о четвeрке клубов из АПЛ, которые на регулярной основе конкурируют друг с другом.

– Если бы вы могли выбирать, то матчи между какими командами хотели бы увидеть в 1/4 финала Лиги чемпионов?

– В первую очередь, сражения между английскими клубами. Не хотелось бы говорить о чeм-то конкретном, но их очное противостояние было бы интересным. Это бы означало, что две команды гарантированно пройдут в полуфинал. Во-вторых, встречу между «Аяксом» и «Порту». Выход в следующую стадию имел бы огромное значение как для голландского, так и для португальского футбола.

– А как насчeт матча между «Ювентусом» и «Барселоной»?

– Не хотел бы, чтобы такое противостояние пришлось на четвертьфинал. Думаю, оно больше подходит для более поздних стадий турнира. Две потрясающие команды, которые в последние годы не добивались успеха в Лиге чемпионов, но имеют в своих составах двух великих игроков – Роналду и Месси.