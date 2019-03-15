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    Моуринью: «Хочу увидеть в 1/4 финала ЛЧ сражение между английскими клубами»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии вступят четыре английских клуба – «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

    – Я говорил, что каждый из участников четвертьфинала имеет 12,5% от шанса на победу. Даже те, кого мы не ожидали там увидеть, например, «Аякс» и «Порту». Теперь голландцы и португальцы понимают, что в этом турнире может случится всe что угодно.

    Говоря о главных претендентах на успех, всегда можно назвать такие команды, как «Барселона», которая является лидером испанской Примеры, вышла в финал Кубка страны и имеет в своeм составе Лионеля Месси. Сюда же можно отнести «Ювентус» – первый коллектив Италии. Не стоит забывать о четвeрке клубов из АПЛ, которые на регулярной основе конкурируют друг с другом.

    – Если бы вы могли выбирать, то матчи между какими командами хотели бы увидеть в 1/4 финала Лиги чемпионов?

    – В первую очередь, сражения между английскими клубами. Не хотелось бы говорить о чeм-то конкретном, но их очное противостояние было бы интересным. Это бы означало, что две команды гарантированно пройдут в полуфинал. Во-вторых, встречу между «Аяксом» и «Порту». Выход в следующую стадию имел бы огромное значение как для голландского, так и для португальского футбола.

    – А как насчeт матча между «Ювентусом» и «Барселоной»?

    – Не хотел бы, чтобы такое противостояние пришлось на четвертьфинал. Думаю, оно больше подходит для более поздних стадий турнира. Две потрясающие команды, которые в последние годы не добивались успеха в Лиге чемпионов, но имеют в своих составах двух великих игроков – Роналду и Месси.

    • Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

    Источник: RT

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    15.03.2019 13:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 16:22

      Уже накликал Тоттенхэм -Ман Сити.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +585

      Dizayner 15 марта, 14:45

      будет тебе))

      0
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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic 15 марта, 14:09

      из АПЛ был послан теперь злорадствует ублюдок жалкий!)

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