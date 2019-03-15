Жиго: «Думаю, «Спартак» обыграет «Зенит». Джикия точно положит со штрафного»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Футболист считает, что красно-белые смогут добиться победы.

Француз не сможет принять участия в игре, так как еще окончательно не восстановился после травмы крестообразных связок, полученной во встрече с петербуржцами в первом круге.

– Команда как-то по-особенному готовится к игре с «Зенитом»?

– Я знаю, что «Зенит» – принципиальный соперник для «Спартака», и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре также, как и к другим командам лиги. Но по правде ребята в команде понимают, что предстоит большая игра и у всех будет запредельная мотивация. К тому же, результат очень важен с турнирной точки зрения.

– Рискнете сделать прогноз?

– Я думаю, что победит «Спартак». Но повторюсь, что футбол – непредсказуемая вещь. Тем более это дерби двух столиц.

– Кто забьeт за «Спартак»?

– Думаю, что мой друг Джика (Георгий Джикия) точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо».

– Почему он не исполнял штрафные раньше?

– Я объясню: во время тренировки перед «Динамо» мы отрабатывали удары со штрафных. Все игроки били по воротам. И тренер заметил, что каждый удар Джики попадает в цель. И ему доверили штрафной в последнем матче, который он шикарно исполнил.