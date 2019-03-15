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    Жиго: «Думаю, «Спартак» обыграет «Зенит». Джикия точно положит со штрафного»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Футболист считает, что красно-белые смогут добиться победы.

    Француз не сможет принять участия в игре, так как еще окончательно не восстановился после травмы крестообразных связок, полученной во встрече с петербуржцами в первом круге.

    – Команда как-то по-особенному готовится к игре с «Зенитом»?

    – Я знаю, что «Зенит» – принципиальный соперник для «Спартака», и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре также, как и к другим командам лиги. Но по правде ребята в команде понимают, что предстоит большая игра и у всех будет запредельная мотивация. К тому же, результат очень важен с турнирной точки зрения.

    – Рискнете сделать прогноз?

    – Я думаю, что победит «Спартак». Но повторюсь, что футбол – непредсказуемая вещь. Тем более это дерби двух столиц.

    – Кто забьeт за «Спартак»?

    – Думаю, что мой друг Джика (Георгий Джикия) точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо».

    – Почему он не исполнял штрафные раньше?

    – Я объясню: во время тренировки перед «Динамо» мы отрабатывали удары со штрафных. Все игроки били по воротам. И тренер заметил, что каждый удар Джики попадает в цель. И ему доверили штрафной в последнем матче, который он шикарно исполнил.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих петербуржцев на восемь очков.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    15.03.2019 12:23
    Комментарии18
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 17:22

      Да ничья нужна.
      Ну все же,если и будет чья то победа,то надеюсь на Спартак.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Татарин за ЦСКА 15 марта, 18:23

      Лучше всего победа Спартака и Локо,интрига появится.Да и преимущество у них,соперники усталые и деморализованные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 15 марта, 17:13

      Джикия положит со штрафного?)))ахахаха скорее из твоей жопы вылезет обезьяна))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > AtticusFinch 15 марта, 17:22

      прикольно будет на поле обезьяну увидеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7920

      vladimir-7 15 марта, 17:01

      Ничейку сгоняют и обе команды будут довольны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 15:36

      Игра будет тяжелой для обоих команд.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 15 марта, 15:35

      жаль Кононова не его это команда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +727

      Дедуктор 15 марта, 15:14

      Вопрос - как заряжен будет судья. В последнем матче, например, Джикия молодцом был. До того момента когда при нормальном судействе должен был увидеть перед собой красную карточку. В том и проблема. Похоже, трусоватый Кононов принципиально неспособен отладить игровую дисциплину в команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2482

      Старикан 15 марта, 13:19

      Сейчас победа Спартака нужна всем! Возможно только Зенит будет против... Красно-белым удачи!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3739

      _Marqella_ > Старикан 15 марта, 15:57

      Зенит то точно будет против...))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3972

      батог 15 марта, 13:13

      Эх, твои слова , да Богу в уши !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3972

      батог > батог 15 марта, 13:14

      Спартаку удачи !!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 15 марта, 12:53

      ну наверника порося пятачок то получат

      3
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      ...
      Рейтинг: +937

      БуРЖуЙ > giluxa1963 15 марта, 13:54

      У поросят свой пятачок есть, а вот бомжих обоссут по традиции)))

      3
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 15 марта, 12:47

      " Таможня" даёт добро!.. Вперёд Спартак!

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