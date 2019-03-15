«Барселона» заинтересована в нападающем «Сельты» Гомесе

В Сельте ему оставаться не имеет смысла, но в Барсу думаю ему еще рано.
«Барселона» нацелилась на форварда «Сельты» Максимилиано Гомеса.
Каталонцы планируют уже летом подписать 22-летнего уругвайского нападающего.
В действующем контракте футболиста прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, но в случае, если «Сельта» по окончанию сезона вылетит в Сегунду, эта сумма уменьшится вдвое.
- В 24 матчах чемпионата Испании Гомес забил девять голов и сделал пять голевых передач.
- «Сельта» – 18-я команда Ла Лиги.