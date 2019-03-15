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    «Барселона» заинтересована в нападающем «Сельты» Гомесе

    «Барселона» нацелилась на форварда «Сельты» Максимилиано Гомеса.

    Каталонцы планируют уже летом подписать 22-летнего уругвайского нападающего.

    В действующем контракте футболиста прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, но в случае, если «Сельта» по окончанию сезона вылетит в Сегунду, эта сумма уменьшится вдвое.

    • В 24 матчах чемпионата Испании Гомес забил девять голов и сделал пять голевых передач.
    • «Сельта» – 18-я команда Ла Лиги.

    Источник: Cadena Ser

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    15.03.2019 09:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1744

      Dgad 15 марта, 13:04

      В Сельте ему оставаться не имеет смысла, но в Барсу думаю ему еще рано.

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