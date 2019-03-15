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    Корнаухов: «Мамаев каким был в 16-17 лет, таким и остался»

    Бывший защитник ЦСКА и действующий тренер академии армейцев Олег Корнаухов рассказал о том, каким ему запомнился полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в период, когда оба выступали в составе «Торпедо».

    «Павел мог быть дерзким, если чувствовал несправедливость. В этом отношении он каким был, таким и остался. Важно, как ты это преподносишь, говоришь. Когда я в 18 лет попал в «Торпедо», «старики», Ширинбеков, Агашков, были честны со всеми, неважно, молодой ты или опытный. Если видят, что пашешь, простят любые ошибки. Даже если говорят: «Бестолочь тупая, бегаешь не туда», то говорят искренне, от души. Начнешь дерзить – спокойненько объяснят в душе, что такое субординация.

    Понятно, что если ты в 16-17 лет выходишь за команду мастеров, то не за красивые глаза. Очевидно, соответствуешь требованиям. Мне нравилась его манера игры. Да, где-то он, может быть, и перегибал палку, но я в эти истории не был вовлечен. Насколько я его знаю, Павел несильно вылезает за рамки этого общества. То, что они с Кокориным сотворили глупость несусветную, – это да. За нее и расплачиваются. Надеюсь, что в скором времени это закончится», – заявил Корнаухов.

    • Корнаухов пересекался с Павлом Мамаевым в 2007 году в «Торпедо», только вылетевшего в Первый дивизион.
    • Павел Мамаев – воспитанник автозаводцев. Выступал за клуб с 2004 по 2007-й.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2019 08:19
    Комментарии10
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      Рейтинг: +95

      Киркинитидец 10 часов назад

      оставте ео в покое.

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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч 14 часов назад

      спокойненько объяснят в душе, что такое субординация.============То есть для таких объяснений есть только одно место - душ ))) Типа, там все голые и можно объяснять всяческими способами )))

      0
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 17:30

      Эх/,Пашка,Пашка всё про тебя угомониться не могут.
      Скоро друзья со двора начнут говорить,что каким он был в детском садике таким и остался

      0
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 15 марта, 10:56

      По-отцовски Олег высказался. +++

      2
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 10:27

      Маленькая собачка-до старости щенок.

      0
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      Рейтинг: +15894

      афоня72 15 марта, 10:03

      А я тоже бил в бубен..и не один раз.
      Благо умел бить так, чтобы ответка не прилетела..хотя бывало тоже доставалось, но реже .

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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 15 марта, 08:25

      Во всех у нас играет детство и юношество в любом возрасте, только на каком уровне ? От этого и последствия разные...

      2
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      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 09:07

      Если тебя обзовут при девушках последними словами и дважды ударят в бубен ,не один мужик не выдержит,независимо от возраста.

      2
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 09:14

      Ты это мне говоришь ?... Я , блин, за 20 лет работы в конторе такого наслушался от гопоты, начальства разного и т.д., не говоря про потерпевших и граждан, которые всё обобщали. Ты муйню несёшь с их слов, их родственников и адвокатов. Мы не были очевидцами этих событий и кто, что там говорил не слышали. Взрослые мозги тем и отличаются от детских, что умеют соображать, думать и анализировать.

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      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 10:36

      На оскорбления никак то же не реагирую.И даже один удар могу в принципе снести,но два сомнительно.Водило дважды ударил Мамаева причём первый это факт.

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