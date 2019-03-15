Корнаухов: «Мамаев каким был в 16-17 лет, таким и остался»

Бывший защитник ЦСКА и действующий тренер академии армейцев Олег Корнаухов рассказал о том, каким ему запомнился полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в период, когда оба выступали в составе «Торпедо».

«Павел мог быть дерзким, если чувствовал несправедливость. В этом отношении он каким был, таким и остался. Важно, как ты это преподносишь, говоришь. Когда я в 18 лет попал в «Торпедо», «старики», Ширинбеков, Агашков, были честны со всеми, неважно, молодой ты или опытный. Если видят, что пашешь, простят любые ошибки. Даже если говорят: «Бестолочь тупая, бегаешь не туда», то говорят искренне, от души. Начнешь дерзить – спокойненько объяснят в душе, что такое субординация.

Понятно, что если ты в 16-17 лет выходишь за команду мастеров, то не за красивые глаза. Очевидно, соответствуешь требованиям. Мне нравилась его манера игры. Да, где-то он, может быть, и перегибал палку, но я в эти истории не был вовлечен. Насколько я его знаю, Павел несильно вылезает за рамки этого общества. То, что они с Кокориным сотворили глупость несусветную, – это да. За нее и расплачиваются. Надеюсь, что в скором времени это закончится», – заявил Корнаухов.