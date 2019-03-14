Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Моуринью назвал матч с «Баварией» лучшим для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» в Лиге чемпионов.

    Команда Юргена Клоппа обыграла немецкий клуб со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

    «В этом матче они продемонстрировали свое лучшее выступление в Лиге чемпионов в сезоне. Они не были столь убедительны на групповом этапе.

    В Мюнхене им удалось удивить меня и многих других. Кроме того, они, возможно, переродились с психологической точки зрения», – сказал португалец.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 20:24
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 15 марта, 16:32

      А что говорит Дзюба?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 11:30

      С ним не поспоришь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      olegiovchenko 14 марта, 22:42

      говорун хренов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 14 марта, 21:18

      Моуринью надо объединиться с Каррерой в клуб не кому ни нужных тренеришек и ездить по странам с воспоминаниями

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru