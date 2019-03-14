Моуринью назвал матч с «Баварией» лучшим для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

А что говорит Дзюба?)))
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» в Лиге чемпионов.
Команда Юргена Клоппа обыграла немецкий клуб со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
«В этом матче они продемонстрировали свое лучшее выступление в Лиге чемпионов в сезоне. Они не были столь убедительны на групповом этапе.
В Мюнхене им удалось удивить меня и многих других. Кроме того, они, возможно, переродились с психологической точки зрения», – сказал португалец.
- На стадии 1/4 финала выступят 4 английских клуба: «Ливерпуль», «МЮ», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
- Это первый случай за 10 лет.