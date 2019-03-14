Юрист «Рубина» – об апелляции по ФФП: «Шансы хорошие, но у УЕФА политическая сила больше, чем у кого бы то ни было»

Юрист «Рубина» Михаил Прокопец прокомментировал апелляцию казанского клуба в УЕФА о дисквалификации за нарушение финансового фэйр-плей.

– 28 марта будет слушание в CAS по этому вопросу. Клуб обжаловал решение УЕФА, решил идти до конца, несмотря на то, что ему еще надо удержаться в премьер-лиге. Это принципиальная позиция – обжаловать все, что только можно.

– Каковы шансы на успех?

– Если не веришь успех, то браться за дело не стоит. Я верю. Считаю, что шансы хорошие. Но нужно понимать, что мы судимся с УЕФА, чья политическая сила больше, чем у кого бы то ни было в мире.

Если бы дело рассматривалось против каких-либо других организаций, я бы сказал, что шансы даже очень хорошие. А так – посмотрим. Хорошо, что они вообще есть.