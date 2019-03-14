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    Юрист «Рубина» – об апелляции по ФФП: «Шансы хорошие, но у УЕФА политическая сила больше, чем у кого бы то ни было»

    Юрист «Рубина» Михаил Прокопец прокомментировал апелляцию казанского клуба в УЕФА о дисквалификации за нарушение финансового фэйр-плей.

    – 28 марта будет слушание в CAS по этому вопросу. Клуб обжаловал решение УЕФА, решил идти до конца, несмотря на то, что ему еще надо удержаться в премьер-лиге. Это принципиальная позиция – обжаловать все, что только можно.

    – Каковы шансы на успех?

    – Если не веришь успех, то браться за дело не стоит. Я верю. Считаю, что шансы хорошие. Но нужно понимать, что мы судимся с УЕФА, чья политическая сила больше, чем у кого бы то ни было в мире.

    Если бы дело рассматривалось против каких-либо других организаций, я бы сказал, что шансы даже очень хорошие. А так – посмотрим. Хорошо, что они вообще есть.

    • Запрет на участие в еврокубках действует один сезон.
    • Команда Курбана Бердыева – 6-я в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2019 20:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +323

      Фанат Рубина 14 марта, 22:16

      давай миша верим!
      скажи там почему псж и ман сити всяким можно и им нечего нет, а клубы по скромнее вы дисквалифицируете всегда

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