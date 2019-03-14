Зидан – игрокам «Реала»: «Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произнес речь перед игроками команды во время первой тренировки после назначения.

«Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля. Неважно, что и кем было сделано ранее. Никому из вас не гарантировано место в составе, но и никто не лишился его. Мы должны провести с пользой ближайшие месяцы», – цитирует Зидана AS.