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    Зидан – игрокам «Реала»: «Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля»

    Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произнес речь перед игроками команды во время первой тренировки после назначения.

    «Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля. Неважно, что и кем было сделано ранее. Никому из вас не гарантировано место в составе, но и никто не лишился его. Мы должны провести с пользой ближайшие месяцы», – цитирует Зидана AS.

    • «Реал» объявил о возвращении Зидана 11 марта. Стороны заключили контракт до 2022 года.
    • Мадридцы уже вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в Примере команда занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

    Источник: AS

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    14.03.2019 17:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 11:12

      Задача у Зидана одна -возродить Реал.

      2
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:05

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      -1
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      Рейтинг: +254

      fhnv 14 марта, 19:36

      Во Зидану фартануло!! неустойку получил за то что расторгли контракт и щас опять по новому контракту получать будет

      1
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      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 19:23

      Успехов. Надеюсь Зидан начитался твиттер за эти пол года и уже знает что ему делать :)
      А то столько экспертов пропадает зря

      1
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 18:54

      Не удивлюсь,если Реал станет чемпионом в Испании в следующем сезоне.

      2
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 марта, 17:38

      теперь,после зидана и реал стал интересен.... вот что значит харизма....

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