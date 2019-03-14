Зидан – игрокам «Реала»: «Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля»

Задача у Зидана одна -возродить Реал.
Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произнес речь перед игроками команды во время первой тренировки после назначения.
«Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля. Неважно, что и кем было сделано ранее. Никому из вас не гарантировано место в составе, но и никто не лишился его. Мы должны провести с пользой ближайшие месяцы», – цитирует Зидана AS.
- «Реал» объявил о возвращении Зидана 11 марта. Стороны заключили контракт до 2022 года.
- Мадридцы уже вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в Примере команда занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.