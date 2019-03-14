Асенсио передумал уходить из «Реала»

Шаги Зидана уже просматриваются.
Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убедил вингера Марко Асенсио остаться в команде, сообщает AS.
По сведениям издания, летом 23-летний испанец готов отклонить любые предложения от других клубов.
Зидан рассчитывает на Асенсио в качестве одного из ключевых игроков в следующем сезоне.
- Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
- В текущем сезоне Асенсио забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 35 матчах.
- Интерес к игроку проявлял туринский «Ювентус».