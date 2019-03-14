Асенсио передумал уходить из «Реала»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убедил вингера Марко Асенсио остаться в команде, сообщает AS.

По сведениям издания, летом 23-летний испанец готов отклонить любые предложения от других клубов.

Зидан рассчитывает на Асенсио в качестве одного из ключевых игроков в следующем сезоне.