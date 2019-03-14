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    Асенсио передумал уходить из «Реала»

    Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убедил вингера Марко Асенсио остаться в команде, сообщает AS.

    По сведениям издания, летом 23-летний испанец готов отклонить любые предложения от других клубов.

    Зидан рассчитывает на Асенсио в качестве одного из ключевых игроков в следующем сезоне.

    • Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне Асенсио забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 35 матчах.
    • Интерес к игроку проявлял туринский «Ювентус».

    Источник: AS

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    14.03.2019 17:21
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 11:09

      Шаги Зидана уже просматриваются.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +634

      Derzkiy1 14 марта, 23:20

      Спасибо Зизу за сохранения Иско и Асенсио

      1
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    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:05

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

      0
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      Рейтинг: +127

      Jackson88 14 марта, 20:17

      главное чтоб Винисиуса на лавку не посадили)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 17:29

      При Зидане Бейлу надо собираться в дорогу, а Асенсио и Иско скорей всего останутся.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo > Рубик Докоян 14 марта, 17:39

      не зря его голумом изобразили в карикатуре ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > 84aivengo 14 марта, 17:42

      С ним и раньше было ясно. Брал своим основным качеством быстрого игрока. А техника и игровой футбольный интеллект не высоки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 17:23

      Спасибо святому французу)))

      4
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 марта, 17:23

      причина называется зидан ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > 84aivengo 14 марта, 17:24

      Ну а других вариантов и не дано

      2
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