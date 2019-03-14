Моуринью: «Со мной не обсуждали возвращение в «Реал», Зидан – идеальное решение»

Напутственные слова Моуринью ,должны понравится Зидану.
Португальский специалист Жозе Моуринью высказался об изменениях на тренерском мостике мадридского «Реала».
«Я ни капельки не расстроен, потому что со мной никогда не обсуждали, хочу ли я вернуться. Думаю, приглашение Зидана – идеальное решение. Он проделал великолепную работу в клубе за несколько последних лет, так что его возвращение – отличный шаг для обеих сторон. Теперь у Зидана новый проект, он может начать все с нуля и доказать всем свой талант. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал Моуринью.
- «Реал» объявил о возвращении Зидана 11 марта.
- Француз сменил на тренерском мостике мадридской команды Сантьяго Солари.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.