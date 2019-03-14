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    Моуринью: «Со мной не обсуждали возвращение в «Реал», Зидан – идеальное решение»

    Португальский специалист Жозе Моуринью высказался об изменениях на тренерском мостике мадридского «Реала».

    «Я ни капельки не расстроен, потому что со мной никогда не обсуждали, хочу ли я вернуться. Думаю, приглашение Зидана – идеальное решение. Он проделал великолепную работу в клубе за несколько последних лет, так что его возвращение – отличный шаг для обеих сторон. Теперь у Зидана новый проект, он может начать все с нуля и доказать всем свой талант. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал Моуринью.

    • «Реал» объявил о возвращении Зидана 11 марта.
    • Француз сменил на тренерском мостике мадридской команды Сантьяго Солари.
    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

    Источник: Football Espana

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    14.03.2019 16:22
    Комментарии10
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 15 марта, 10:56

      Напутственные слова Моуринью ,должны понравится Зидану.

      2
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      Рейтинг: +47

      olegiovchenko 14 марта, 22:44

      конечно,твоё место в Динамо киев.

      0
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      Рейтинг: +566

      IVANRUS777 14 марта, 21:25

      С такими счетами в английских банках, которые есть у Маура, он может закончить с тренерством и просто комментировать футбол иногда на футбольных каналах. Так что не думаю, что он и правда очень расстроен.

      1
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:05

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +214

      Cнег 14 марта, 19:31

      И мы ни капельки не расстроены, что тебя не пригласили в Реал. И там бы всё обкакал и разложил... Уйди, ужо, на покой, ЖОЗЕ.

      1
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 марта, 17:43

      в глубине души точно завидует......

      4
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > 84aivengo 14 марта, 19:20

      Причем всем.

      2
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 17:03

      Согласен,возвращение Зидана великолепный ход от Переса (единственное за последний год)
      А вот возвращение Маура полнейший бред

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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic > Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:03

      только это не ход от Переса,а ход от Зизу лол конявый))

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > MU-fanatic 14 марта, 19:20

      Ага сам ЗиЗу пришел и стал тренер.Там Перес все решает.
      Действительно ты фанатик)))

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