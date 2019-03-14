Моуринью: «Со мной не обсуждали возвращение в «Реал», Зидан – идеальное решение»

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался об изменениях на тренерском мостике мадридского «Реала».

«Я ни капельки не расстроен, потому что со мной никогда не обсуждали, хочу ли я вернуться. Думаю, приглашение Зидана – идеальное решение. Он проделал великолепную работу в клубе за несколько последних лет, так что его возвращение – отличный шаг для обеих сторон. Теперь у Зидана новый проект, он может начать все с нуля и доказать всем свой талант. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал Моуринью.