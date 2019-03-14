Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Футболист Хатаженков – о съемках фильма «Тренер» на «Стемфорд Бридж»: «Был шикарный прием и организация»

    Российский футболист Владислав Хатаженков рассказал о том, как происходил процесс съемки фильма Данилы Козловского «Тренер» на лондонском стадионе «Стемфорд Бридж».

    «Пробыли в Лондоне неделю, но снимались только одну смену. Был шикарный прием и организация. Нам даже поменяли билеты на день раньше, чтобы мы прилетели, отдохнули, сходили на матч «Челси»«Эвертон». Нам выделили две ложы. Абрамовича с нами на трибуне не было. Он вообще не в стране находился. Игроки «Челси» приезжают на парковку и оттуда уезжают все вместе на автобусе. Организатор проводил нас на эту подземную парковку, где мы в спокойной обстановке поговорили с футболистами.

    С кем именно? Давид Луис – позитивный парень, Виллиан. Перекинулись с ними несколькими фразами, пожелали друг другу удачи. Виллиан выложил в инстаграме наше совместное фото, а Луис пришел в комментарии и написал что-то вроде: «Фартовый русский парень». «Челси» выиграл 2:0. Они не знали, что мы приехали снимать кино. Но удивились, что на парковке собралась группа людей. Обычно они приезжают на пустую парковку, где, кроме охраны, никого нет.

    Чем запомнился Лондон? Красивый город, большой. Огромное метро, в котором с трудом разбирались. Внешне попроще, чем московская подземка, но так же запутанно со схемой. Если не разобраться или не спросить кого-то, можно уехать не туда, потому что на одной из станций поезда идут в четыре направления. Лондон больше, чем Москва. Нас это сильно удивило. Интернациональный город. К нам относились хорошо», – рассказал Хатаженков.

    Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 16:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1157

      VGreen 14 марта, 18:10

      с чего интересно он взял, что Лондон больше, чем Москва. ездил или ходил с одного края на другой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      momwig_ 14 марта, 17:05

      Хата... хто?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru