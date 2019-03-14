Дембеле выбыл на неопределенный срок из-за надрыва задней поверхности бедра

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле усугубил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

По информации El Mundo Deportivo, врачи каталонского клуба диагностировали у футболиста надрыв мышечных волокон задней поверхности бедра левой ноги.

Однако это предварительный диагноз, степень серьезности повреждения и сроки восстановления француза будут определены сегодня по итогам углубленного медицинского осмотра.