Дембеле выбыл на неопределенный срок из-за надрыва задней поверхности бедра

Вот как врачи диагностировали травму у Дембеле так надо и в заголовок выносить. Пошла непруха у парня.
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле усугубил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
По информации El Mundo Deportivo, врачи каталонского клуба диагностировали у футболиста надрыв мышечных волокон задней поверхности бедра левой ноги.
Однако это предварительный диагноз, степень серьезности повреждения и сроки восстановления француза будут определены сегодня по итогам углубленного медицинского осмотра.
- В текущем сезоне Дембеле сыграл 35 матчей в составе «Барселоны», забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.