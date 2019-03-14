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    Дембеле выбыл на неопределенный срок из-за надрыва задней поверхности бедра

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле усугубил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

    По информации El Mundo Deportivo, врачи каталонского клуба диагностировали у футболиста надрыв мышечных волокон задней поверхности бедра левой ноги.

    Однако это предварительный диагноз, степень серьезности повреждения и сроки восстановления француза будут определены сегодня по итогам углубленного медицинского осмотра.

    • В текущем сезоне Дембеле сыграл 35 матчей в составе «Барселоны», забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    14.03.2019 13:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 14 марта, 16:49

      Вот как врачи диагностировали травму у Дембеле так надо и в заголовок выносить. Пошла непруха у парня.

      1
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 14 марта, 15:40

      пошёл он в... со своими травмами, из лазарета в лазарет. чудо какое-то, что уже 22 балла набрал за неполный сезон.

      0
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      Рейтинг: +7314

      DeStar 14 марта, 15:02

      блин, чет часто он травмируется. хотя 35 матчей сыграть уже успел.. когда успел то?

      0
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 > DeStar 14 марта, 15:39

      10 из них он начал не в старте, а там, где в старте, часто менялся во втором тайме. От звонка до звонка только 14 шт.

      0
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      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 14 марта, 14:46

      Три недельки отдохнёт.

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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 марта, 14:15

      опять - хрусталик...

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      Рейтинг: +239

      VVadic 14 марта, 13:54

      Бэйл от Барселоны. Кутунья на фоне Усмана - бледное пятно.

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