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    Вальверде: «Мы все помешаны на Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Каталонский клуб крупно обыграл «Лион» (5:1) и выбил французов из турнира.

    «В первой половине встречи мы играли в безупречный футбол и заслуженно доминировали над противником. Мы могли забить и гораздо больше. Дальше «Лион» стал смелее и отыграл один мяч.

    В Лиге чемпионов нельзя расслабляться, потому что 2:0 – это не определяющий результат. У нас были проблемы в построении. Сложилось впечатление, что соперник может сравнять счет.

    Мы все помешаны на Лиге чемпионов, и Лео тоже. Он провел выдающийся матч.

    Сюрпризы в плей-офф ЛЧ? Нельзя концентрироваться только на команде. Мы сделали все, чтобы пройти дальше. Посмотрим, кого нам подкинет жеребьевка. Любой соперник будет тяжелым», – заявил тренер каталонцев.

    • Первый матч команд – 0:0.
    • Лионель Месси отметился дублем и двумя ассистами.

    Источник: Marca

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    14.03.2019 07:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:19

      Счет 2:0 давно стал рискованным для многих команд ,ведущим с этим счетом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 09:39

      Расслабишься в игре-- накажет соперник, сделаешь это после игры -- клуб или полиция, кому как "повезёт". Так и проходит футбольная жизнь вся в напряжении и борьбе...

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