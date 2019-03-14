Вальверде: «Мы все помешаны на Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Каталонский клуб крупно обыграл «Лион» (5:1) и выбил французов из турнира.

«В первой половине встречи мы играли в безупречный футбол и заслуженно доминировали над противником. Мы могли забить и гораздо больше. Дальше «Лион» стал смелее и отыграл один мяч.

В Лиге чемпионов нельзя расслабляться, потому что 2:0 – это не определяющий результат. У нас были проблемы в построении. Сложилось впечатление, что соперник может сравнять счет.

Мы все помешаны на Лиге чемпионов, и Лео тоже. Он провел выдающийся матч.

Сюрпризы в плей-офф ЛЧ? Нельзя концентрироваться только на команде. Мы сделали все, чтобы пройти дальше. Посмотрим, кого нам подкинет жеребьевка. Любой соперник будет тяжелым», – заявил тренер каталонцев.