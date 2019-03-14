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    Клопп – о первом голе Мане «Баварии»: «Я хочу пересмотреть его 1000 раз!»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:1).

    «В такой игре нельзя отдыхать. Победа абсолютно заслуженна. Так сложно играть здесь на выезде.

    Это большая победа. Я так горд парнями.

    Первый гол. Я хочу пересмотреть его 1000 раз! В плане защиты все было хорошо. Мы оборонялись не так, как обычно делаем это в играх Лиги чемпионов, но сегодня мы сыграли так.

    Вирджил ван Дейк придает организации на стандартах, и он опасен. Он – огромная угроза. Сила, которая у нас есть… это был большой мяч.

    В такой игре будут ошибки, но нужно оставаться в игре. Контролировать те ситуации, которые вы можете контролировать, и оставаться в игре. По игре не было видно, чтобы «Бавария» нас переигрывала», – сказал Клопп.

    Нойер чудовищно ошибся в юбилейном матче. «Бавария» вылетела

    Источник: BBC

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    14.03.2019 01:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:03

      С Юргеном можно согласиться ,оборона Ливерпуля сыграла надежно.

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    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 09:04

      В футболе не редко бывает, когда переигрывают по игре, но проигрывают по счёту... Прошли дальше и молодцы, но дома надо хоть какой-то задел создавать для ответки.

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