Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:1).

«В такой игре нельзя отдыхать. Победа абсолютно заслуженна. Так сложно играть здесь на выезде.

Это большая победа. Я так горд парнями.

Первый гол. Я хочу пересмотреть его 1000 раз! В плане защиты все было хорошо. Мы оборонялись не так, как обычно делаем это в играх Лиги чемпионов, но сегодня мы сыграли так.

Вирджил ван Дейк придает организации на стандартах, и он опасен. Он – огромная угроза. Сила, которая у нас есть… это был большой мяч.

В такой игре будут ошибки, но нужно оставаться в игре. Контролировать те ситуации, которые вы можете контролировать, и оставаться в игре. По игре не было видно, чтобы «Бавария» нас переигрывала», – сказал Клопп.

Нойер чудовищно ошибся в юбилейном матче. «Бавария» вылетела