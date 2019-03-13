Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллиан: «Поле будет плохим для обеих команд»

    Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал состояние поля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Завтра там пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо».

    «Поле не лучшее, но мы должны забыть об этом. Поле будет одинаково плохим для обеих команд. Мы должны делать свою работу и попытаться выиграть.

    Сегодня тренировка прошла хорошо, мы должны привыкнуть к полю завтра. Наша цель – победить и выйти в четвертьфинал», – сказал Виллиан.

    Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 3:0.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2019 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11