Виллиан: «Поле будет плохим для обеих команд»

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал состояние поля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Завтра там пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо».

«Поле не лучшее, но мы должны забыть об этом. Поле будет одинаково плохим для обеих команд. Мы должны делать свою работу и попытаться выиграть.

Сегодня тренировка прошла хорошо, мы должны привыкнуть к полю завтра. Наша цель – победить и выйти в четвертьфинал», – сказал Виллиан.

Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 3:0.