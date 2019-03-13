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    Сарри – о газоне на стадионе киевского «Динамо»: «Это катастрофа. Здесь сложно играть в хороший футбол»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о поле на стадионе «Олимпийский». Завтра там пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Также Сарри высказался о возможном уходе полузащитника Эдена Азара в «Реал».

    Об Азаре

    Вы должны спросить Азара, я думаю. Я не знаю. Не общался с Эденом о Зидане.

    Я не волнуюсь, вы знаете мое мнение. Я хочу видеть в команде только тех игроков, которые хотят играть за «Челси». Так что я не могу волноваться.

    О поле на стадионе киевского «Динамо»

    Это катастрофа. Я думаю, что оно опасно, очень опасно. Здесь сложно играть в хороший футбол. Причина, вероятно, в зиме. Я играл здесь в сентябре, и поле было хорошим.

    • Матч «Динамо» – «Челси» пройдет 14 марта и начнется в 20:55.
    • Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 3:0.

    Источник: Sky Sports

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    13.03.2019 22:26
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 марта 2019, 15:07

      Все это напрямую связано с экономическим уровнем страны.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 марта 2019, 09:20

      У них и раньше зима была,а на поле не помню чтобы жаловались.Просто им сейчас не до этого-рвут в Европу через все щели.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 марта 2019, 04:58

      На таком огороде играть защите легче, чем нападению. Так что такое поле для Челси - самое то.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 марта 2019, 04:13

      В России играйте!!! Здесь супер поля!!! Особенно за пределами МКАД :))) С подогревом,все как обещали в 2010 году. И кстати Россия - чемпион мира 2018. Как обещали :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > la verdad 14 марта 2019, 09:22

      Речь идёт не о Бердичеве,а о столице и ведущем клубе страны.Так что тебе уместно вспомнить,в каких условиях играют наши ведущие клубы.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Агасфер 14 марта 2019, 09:39

      Напомни, когда там открытие стадиона Динамо московского?

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 14 марта 2019, 01:02

      Ну и ну. А ведь Порох обещал Эвропэйское будущее

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > VVadic 14 марта 2019, 01:14

      да, какой он порох, параша

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 марта 2019, 23:55

      Да уж, ну к ЛЧ то можно было подготовиться, тем более плей-офф...

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > AHTUNGBOL 14 марта 2019, 01:34

      Ты хотел сказать к ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +10

      kiftenbeld 13 марта 2019, 23:30

      Если делаете ставки >>> buki-sosamba.ru

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 марта 2019, 23:20

      Как всегда у хохлов все через жопу....

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Andrering87 14 марта 2019, 04:14

      У нас то всё правильно... Богатеем....

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > la verdad 14 марта 2019, 09:23

      Ну ты явно свой дорогущий комп не в кредит взял! А сейчас убьёшь ненавистное рабочее время и кинешь тело в...Какой марки там у тебя автомобиль??? Поэтому хватит прибедняться и сравнивать себя с действительно нуждающимися.Не гневи бога...

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2019, 22:53

      Ц ЕВРОПА ЖЕ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 марта 2019, 22:49

      Селяне пришли в киев, спорт и культура им не тРЕБА

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > sidul1 13 марта 2019, 23:02

      У хохлов все плохо. И футболисты у хохлов хреновые, не то что Дзюба, у которого только отец хохол. Зато у московского "Динамо" и футболисты замечательные и поле на их новеньком стадионе "ВТБ Арена" на сегодняшний день лучшее в мире после Тулы.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан > ЮНик 13 марта 2019, 23:56

      по крайней мере стадионы строятся, а газон приведут в порядок. Да и сравнивать титулованный клуб укров с их огородом и команду которая только только стадион построила - ну такое!

      1
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      ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 > ЮНик 14 марта 2019, 00:37

      В России дураков тоже хватает, просто в киеве и команда и поляна всегда была европейская. СЕЙЧАС ПОЛНЫЙ МАЙДАН, все кто убежал из страны, счастливы по уши.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sidul1 14 марта 2019, 04:16

      Я убежал из России. Счастлив по уши...

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Оренбургский фан 14 марта 2019, 04:17

      Стадионы строятся на твои деньги вместо школ, больниц, дорог и жилья для молодёжи:)))

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > sidul1 14 марта 2019, 09:17

      Выключи на 15 секунд телевизор со Скабеевой и Соловьевым и дочитай, что сказал Сарри о поле в Киеве: "Причина, вероятно, в зиме. Я в сентябре здесь играл. ПОЛЕ БЫЛО ХОРОШИМ". И вообще! Тут футбольный сайт, чего политоту разводить? Дочитал? Включай телек! Там про Украину сейчас говорят. Не пропусти!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ЮНик 14 марта 2019, 09:24

      У ДМ есть перспективы роста,а ДК-только стагнирует,в этом плане.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > la verdad 14 марта 2019, 09:26

      Да и мы счастливы...Только почему тебя неудержимо тянет пообщаться с нами и поговорить о наших делах и "бедах"??? Свалил-и дыши глубже "воздухом свободы"!!!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ЮНик 14 марта 2019, 09:32

      Настрой сеть на Навального и дыши спокойно! Скабеева же даже и не подозревает о существовании такого явления,как футбол.Что касается украинцев,так я с 2012 каждый год летом встречаюсь с ними на "нейтральном поле", поэтому в "реальном режиме времени" могу оценить изменения в их благополучии и настроении. Они радикально ухудшились,гонор и агрессия стремительно идут на спад. Да и мои родственники на Украине неожиданно вспомнили о нашем существовании,и снова "возлюбили".

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > la verdad 15 марта 2019, 12:33

      Ну, всякое бывает. Неужели уехал на заработки? В РОССИИ не получилось? Это пошло и стыдно!

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