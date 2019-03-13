Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о поле на стадионе «Олимпийский». Завтра там пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Также Сарри высказался о возможном уходе полузащитника Эдена Азара в «Реал».

Об Азаре

Вы должны спросить Азара, я думаю. Я не знаю. Не общался с Эденом о Зидане.

Я не волнуюсь, вы знаете мое мнение. Я хочу видеть в команде только тех игроков, которые хотят играть за «Челси». Так что я не могу волноваться.

О поле на стадионе киевского «Динамо»

Это катастрофа. Я думаю, что оно опасно, очень опасно. Здесь сложно играть в хороший футбол. Причина, вероятно, в зиме. Я играл здесь в сентябре, и поле было хорошим.