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    Спортивный директор «Боруссии» Д: «Санчо останется в клубе»

    Спортивный директор «Боруссии» Д Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Джейдона Санчо из клуба.

    «Он будет играть в «Боруссии» в следующем сезоне. Мы определенно рассчитываем на него.

    Я далек от того, чтобы назначать трансферную цену на него, но я скажу, что даже для самых крупных клубов мира это будет сложный трансфер», – цитирует Цорга журналист Bild Свен Вестершульце.

    • Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро.
    • Контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Bild

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    13.03.2019 19:15
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