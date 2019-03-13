Спортивный директор «Боруссии» Д: «Санчо останется в клубе»

Спортивный директор «Боруссии» Д Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Джейдона Санчо из клуба.
«Он будет играть в «Боруссии» в следующем сезоне. Мы определенно рассчитываем на него.
Я далек от того, чтобы назначать трансферную цену на него, но я скажу, что даже для самых крупных клубов мира это будет сложный трансфер», – цитирует Цорга журналист Bild Свен Вестершульце.
- Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро.
- Контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.