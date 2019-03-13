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    Болельщик – Бэйлу перед базой «Реала»: «Ты очень плох. Убирайся!»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл сегодня услышал в свой адрес резкое высказывание по прибытии на тренировку.

    При подъезде к клубной базе кто-то крикнул валлийцу: «Ты очень плох. Убирайся!»

    • Хавбек в этом сезоне уже неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков мадридцев.
    • Ранее сообщалось, что у футболиста натянутые отношения с партнерами по команде.
    • По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение продать Бэйла в ближайшее трансферное окно.

    Источник: AS

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    13.03.2019 19:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 22:00

      Зидан знает его возможности -ему и решать.

      3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 марта 2019, 21:30

      "Кто-то крикнул..." И зачем нам это? Скоро Бомбардир начнёт публиковать матерные надписи со стен.

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 21:24

      Бэйл забивает когда это нужно,а до этого время не кто не знает,а если не кто не знает, значит он мало забивает, если мало забивает, значит что? Ху..во играет,а если ху...во играет, значит плохо тренируется, если плохо тренируется, значит не понимает тренера,ааааа короче его надо продать,сорян за если если

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 20:44

      Перес с Зиданом разберутся без болельщиков, кто им нужен в составе, а с кем придётся расстаться.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 марта 2019, 20:28

      Он всё равно по-испански не понимать!

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 13 марта 2019, 19:35

      Когда хорошо играет почему не кричат так

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 марта 2019, 19:33

      Может это не болельщики? А безмозглое быдло?

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Тони Монтана Б 13 марта 2019, 19:37

      Конечно , быдло ! Бейл 4 раза подряд Лигу Чемпионов брал -а а эти отморозки такое пишут !

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > САДЫЧОК 13 марта 2019, 20:03

      Брал, но не подряд.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 марта 2019, 19:29

      Плох при Солари - да. Может быть при Зидане станет машиной для забивания. Зачем возмущаться после назначения нового тренера? Тем более что сезон все равно провален на 100%.
      Дайте время и будет видно кто при Зидане теперь будет ужасен а кто нет

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > panmon 13 марта 2019, 19:34

      Если верить новостям, которые публиковались, Зидан как раз хочет продать Бейла.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > panmon 13 марта 2019, 20:09

      зидану бэйл не нужен, из-за этого была ссора с пересом.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 13 марта 2019, 20:38

      Был не нужен! Сейчас ничего не ясно

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > DeStar 14 марта 2019, 00:52

      Ну , что знаток ?! Мане и Салах по твоему слабые игроки ?....Баварию под орех сделали ! во многом эти два игрока !

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > САДЫЧОК 14 марта 2019, 02:13

      я не понял, с хрена ты вообще тут на меня агришься? ничего не перепутал? Где я такое говорил. А в этом матче салах был не фонтан, как и весь этот сезон постоянно передерживая мяч и даже пас отдать на пустые не может. Так что "тыкать" хоть правильно научись, а то не туда попадаешь видимо

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > DeStar 14 марта 2019, 09:42

      Да , Салах много ошибался ! Но , это уровень очень высокий ! Пасы и огромная работа на команду !

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      DeStar > САДЫЧОК 14 марта 2019, 12:44

      Причем тут это. Ты не ответил на первые вопросы. С хрена ты мне вообще что-то пишешь. Какой знаток, кто слабые игроки, или это у тебя такое начало разговора модное? Салах много ошибается в каждой из последних 10 игр

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > DeStar 14 марта 2019, 13:42

      Не ошибается тот , кто ничего не делает ! Но не об этом Я ! Вчера , вклад Салаха огромен !

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > САДЫЧОК 14 марта 2019, 14:58

      ты когда нибудь выкупишь, что я у тебя спрашиваю? с какого ты мне вообще начал писать, про каких-то слабых игроков и прочей мути.

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