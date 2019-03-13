Болельщик – Бэйлу перед базой «Реала»: «Ты очень плох. Убирайся!»

Зидан знает его возможности -ему и решать.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл сегодня услышал в свой адрес резкое высказывание по прибытии на тренировку.
При подъезде к клубной базе кто-то крикнул валлийцу: «Ты очень плох. Убирайся!»
- Хавбек в этом сезоне уже неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков мадридцев.
- Ранее сообщалось, что у футболиста натянутые отношения с партнерами по команде.
- По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение продать Бэйла в ближайшее трансферное окно.