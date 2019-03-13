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    AS: Рамос пригласит Aerosmith или AC/DC для выступления на своей свадьбе

    Защитник «Реала» Серхио Рамос и его девушка Пилар Рубио хотят пригласить выступить на своей свадьбе одну из легендарных рок-групп – Aerosmith или AC/DC.

    Как сообщает AS, в настоящее время пара ведет переговоры с обоими коллективами. Отмечается, что, вероятнее всего, на бракосочетании выступит Aerosmith.

    Свадьба Рамоса и Рубио запланирована на 15 июня в Севилье. Церемония пройдет в местном соборе, а празднование – на ферме футболиста.

    Недавно пара в одной из испанских передач рассказала, что свадьба будет очень частным событием.

    «Гости оставят свои мобильные телефоны и камеры при входе на ферму, чтобы они могли расслабиться и веселиться», – сказали Рамос и Рубио.

    • Рамос и Рубио живут в гражданском браке с 2012 года.
    • Журналистка старше футболиста на восемь лет.
    • У пары трое сыновей.

    Источник: AS

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    13.03.2019 14:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 14 марта 2019, 00:52

      Молодец, Серёга! Отличный вкус! В AC/DC сейчас поёт Эксл Роуз, если кто не знает. Лучше уж тогда позвать его вместе с Guns N’ Roses. У них как раз главный хит November Rain с клипом про свадьбу. 1,1 млрд. просмотров на ЮТуб, к слову. Шедевр!

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 13 марта 2019, 23:07

      Пригласил бы лучше Шнура, у них есть что-то общее...

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 13 марта 2019, 18:55

      Рамос воскресит Элвиса Пресли для выступления на своей свадьбе......

      совсем зажрались

      0
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 13 марта 2019, 18:04

      Вот почему он такой зверь и всегда вытаскивал команду) Потому что в его жилах течет ещё и РОК !)

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      Рейтинг: +302

      Vistavas 13 марта 2019, 17:08

      А на закусон как обычно Стас Михайлов и Сердючка )

      3
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Vistavas 14 марта 2019, 01:00

      не - две маши :)

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      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 16:50

      Знают ли гости, что на ферме будут далеко не приятные запахи?

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 марта 2019, 16:37

      И никакого съема острова или всего сингапура и пафоса. Даже из страны не уезжают, в своей родной севильи, в узком кругу. Представляю свадьбу Кокорина В "Валуйки" белгородской области)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 марта 2019, 15:55

      совет и любовь тебе ,Серега

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 13 марта 2019, 15:23

      Метлу или слейер ,уже под конец,к начало пьянки)))

      3
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      Рейтинг: +254

      fabio_c > Mirak92 13 марта 2019, 16:34

      кэннибал корпс и напалм дэт)

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