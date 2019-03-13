AS: Рамос пригласит Aerosmith или AC/DC для выступления на своей свадьбе

Защитник «Реала» Серхио Рамос и его девушка Пилар Рубио хотят пригласить выступить на своей свадьбе одну из легендарных рок-групп – Aerosmith или AC/DC.

Как сообщает AS, в настоящее время пара ведет переговоры с обоими коллективами. Отмечается, что, вероятнее всего, на бракосочетании выступит Aerosmith.

Свадьба Рамоса и Рубио запланирована на 15 июня в Севилье. Церемония пройдет в местном соборе, а празднование – на ферме футболиста.

Недавно пара в одной из испанских передач рассказала, что свадьба будет очень частным событием.

«Гости оставят свои мобильные телефоны и камеры при входе на ферму, чтобы они могли расслабиться и веселиться», – сказали Рамос и Рубио.