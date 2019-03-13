AS: Рамос пригласит Aerosmith или AC/DC для выступления на своей свадьбе

Молодец, Серёга! Отличный вкус! В AC/DC сейчас поёт Эксл Роуз, если кто не знает. Лучше уж тогда позвать его вместе с Guns N’ Roses. У них как раз главный хит November Rain с клипом про свадьбу. 1,1 млрд. просмотров на ЮТуб, к слову. Шедевр!
Защитник «Реала» Серхио Рамос и его девушка Пилар Рубио хотят пригласить выступить на своей свадьбе одну из легендарных рок-групп – Aerosmith или AC/DC.
Как сообщает AS, в настоящее время пара ведет переговоры с обоими коллективами. Отмечается, что, вероятнее всего, на бракосочетании выступит Aerosmith.
Свадьба Рамоса и Рубио запланирована на 15 июня в Севилье. Церемония пройдет в местном соборе, а празднование – на ферме футболиста.
Недавно пара в одной из испанских передач рассказала, что свадьба будет очень частным событием.
«Гости оставят свои мобильные телефоны и камеры при входе на ферму, чтобы они могли расслабиться и веселиться», – сказали Рамос и Рубио.
- Рамос и Рубио живут в гражданском браке с 2012 года.
- Журналистка старше футболиста на восемь лет.
- У пары трое сыновей.