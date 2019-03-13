«Валенсия» – о погоде в Краснодаре: «На улице можно замерзнуть»

«Валенсия» посетовала на погоду в Краснодаре.

Испанская команда прилетела в Россию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня пресс-служба оранжевых выложила в твиттере видео, снятое из окна. На нем видно, что на улице идет мокрый снег.

«Там можно замерзнуть», – гласить подпись к видео.

Температура воздуха в Краснодаре сейчас составляет 0 градусов.

Матч «Краснодар» – «Валенсия» состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.

В первой встрече испанцы дома победили со счетом 2:1.