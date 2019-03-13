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    «Валенсия» – о погоде в Краснодаре: «На улице можно замерзнуть»

    «Валенсия» посетовала на погоду в Краснодаре.

    Испанская команда прилетела в Россию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

    Сегодня пресс-служба оранжевых выложила в твиттере видео, снятое из окна. На нем видно, что на улице идет мокрый снег.

    «Там можно замерзнуть», – гласить подпись к видео.

    • Температура воздуха в Краснодаре сейчас составляет 0 градусов.
    • Матч «Краснодар» – «Валенсия» состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • В первой встрече испанцы дома победили со счетом 2:1.

    Источник: Твиттер «Валенсии»

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    13.03.2019 14:23
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2019, 22:57

      Даааа это не Рио-де-жанейро)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 13 марта 2019, 22:07

      такое ощущение что в какую-то отсталую страну попали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 марта 2019, 17:14

      Что за убогий вид из окна как в фильме ужасов

      2
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    • ...
      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:05

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- https://bit.ly/2IWHfgT

      -2
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 марта 2019, 16:39

      Блин, если уснешь пьяным на улице, то замерзнешь. Вчера в Турине на стадионе все сидели в зимних куртак и никто не ныл.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 марта 2019, 15:57

      Фули тогда ваша "Голубая дивизия" пёрла к Ленинграду,если ноль градусов для вас -экстрим??? Жажда наживы двигала ими???

      4
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      ...
      Рейтинг: +70

      hirurg99 > Агасфер 13 марта 2019, 16:31

      Классный пост. Согласен полностью.

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 марта 2019, 15:39

      Я не могу понять,это край Краснодара? Задворки какие то

      2
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      Рейтинг: -20

      DM_23 > sobaka120982 13 марта 2019, 22:24

      Не, это самый центр Краснодара. Снимают из гостиницы Интурист.

      0
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