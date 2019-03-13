«Валенсия» – о погоде в Краснодаре: «На улице можно замерзнуть»

Даааа это не Рио-де-жанейро)))
«Валенсия» посетовала на погоду в Краснодаре.
Испанская команда прилетела в Россию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня пресс-служба оранжевых выложила в твиттере видео, снятое из окна. На нем видно, что на улице идет мокрый снег.
«Там можно замерзнуть», – гласить подпись к видео.
- Температура воздуха в Краснодаре сейчас составляет 0 градусов.
- Матч «Краснодар» – «Валенсия» состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
- В первой встрече испанцы дома победили со счетом 2:1.
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— Valencia CF English (@valenciacf_en) 13 марта 2019 г.