Фердинанд: «Ливерпуль» немного нервничает в матчах и иногда играет на ручнике»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что нервозность может помешать «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

«Они были великолепны в этом сезоне, но им нужно использовать данную возможность. Они [возможности] не будут появляться постоянно.

То, что я видел у «Ливерпуля» в больших матчах, – это небольшая нервозность в игре, иногда они играют на ручнике. Они действуют немного напряженно, и это понятно, потому что они ничего не выигрывали в течение многих лет.

То, чем все восторгаются в «Ливерпуле» Юргена Клоппа, – это свобода, с которой играет команда. Выиграть титул в АПЛ тяжелее всего. Нам в «Манчестер Юнайтед» повезло завоевать его столько раз, сколько мы сделали это во время моего выступления. В конце концов, вы соревнуетесь с одними из самых лучших команд в мировом футболе», – сказал Фердинанд.