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    Фердинанд: «Ливерпуль» немного нервничает в матчах и иногда играет на ручнике»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что нервозность может помешать «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

    «Они были великолепны в этом сезоне, но им нужно использовать данную возможность. Они [возможности] не будут появляться постоянно.

    То, что я видел у «Ливерпуля» в больших матчах, – это небольшая нервозность в игре, иногда они играют на ручнике. Они действуют немного напряженно, и это понятно, потому что они ничего не выигрывали в течение многих лет.

    То, чем все восторгаются в «Ливерпуле» Юргена Клоппа, – это свобода, с которой играет команда. Выиграть титул в АПЛ тяжелее всего. Нам в «Манчестер Юнайтед» повезло завоевать его столько раз, сколько мы сделали это во время моего выступления. В конце концов, вы соревнуетесь с одними из самых лучших команд в мировом футболе», – сказал Фердинанд.

    • После 30-ти туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.
    • Последний свой трофей мерсисайдцы завоевали в 2012 году (КУбок лиги).

    Источник: talkSPORT

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    13.03.2019 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 13 марта 2019, 15:53

      Образно и объективно. +++

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