Лига чемпионов. «Барселона» примет «Лион»

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog
Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» дома сыграет с «Лионом».
Игра пройдет в каталонской столице на стадионе «Камп Ноу».
Первая встреча между этими командами на «Стад де Люмьер» завершилась нулевой ничьей.
Начало сегодняшнего матча – в 23:00 по московскому времени.