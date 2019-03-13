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    Лига чемпионов. «Барселона» примет «Лион»

    Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» дома сыграет с «Лионом».

    Игра пройдет в каталонской столице на стадионе «Камп Ноу».

    Первая встреча между этими командами на «Стад де Люмьер» завершилась нулевой ничьей.

    Начало сегодняшнего матча – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2019 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:06

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 16:07

      Сегодня золотой писюн забёт?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 14:12

      Расслабляться Барселоне нельзя и они должны помнить об этом.

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 13 марта 2019, 12:52

      Противостояние Месси КриРо продолжается. КриРо вчера оформил хет трик. Чем ответит Месси

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 13 марта 2019, 12:50

      Ни какой исход не гарантирован. Возможен любрй исход матча. Но я поставил на Каталонцев.

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      Ответить
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      Рейтинг: +259

      professor13 13 марта 2019, 11:23

      Уверен легко не будет Лион даст бой,удачи Барсе

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