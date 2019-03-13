Лига чемпионов. «Барселона» примет «Лион»

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» дома сыграет с «Лионом».

Игра пройдет в каталонской столице на стадионе «Камп Ноу».

Первая встреча между этими командами на «Стад де Люмьер» завершилась нулевой ничьей.

Начало сегодняшнего матча – в 23:00 по московскому времени.