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    Гвардиола: «Хочу в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграть с «Баварией»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал соперника, с которым он хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Я хочу «Баварию». Я часть этого клуба. Я люблю Мюнхен. Я люблю «Баварию». У меня там много друзей», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал ЛЧ, дважды обыграв «Шальке» (3:2, 7:0).
    • «Бавария» сегодня разыграет путeвку в следующий раунд турнира в домашнем матче с «Ливерпулем».
    • Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год и выиграл с командой семь трофеев.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 07:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 14 марта 2019, 01:34

      Придётся годик подождать)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:48

      Бавария сейчас набрала ход и очень сильна.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > zigbert 14 марта 2019, 12:52

      Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 марта 2019, 12:42

      Не могу представить тренера РПЛ, желающего себе в соперники Баварию. Капут будет полный!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 марта 2019, 09:15

      а придется с ливерпулем))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > овертайм 13 марта 2019, 09:31

      там еще соперники имеются и тоже неподарки

      14
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      ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм > portero 13 марта 2019, 09:59

      имеется в виду, что бавария дальше не пройдет)
      немного разжевал, видимо не всем понятен был тонкий намек)

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > овертайм 13 марта 2019, 10:27

      да нет понятен, как и то Гвардиола против Ливера.

      просто жребий выберет любого соперника а не из этой пары

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > овертайм 13 марта 2019, 15:32

      ОПЯТЬ? сказал Гвардиола, на твой решение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 08:49

      15 марта на жеребьёвке и узнаем кто с кем встретится в 1/4 финала ЛЧ. А попадёт ли в 1/4 Бавария узнаем уже сегодня после игры.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 13 марта 2019, 09:29

      это он колдует так, но не факт что немцам это поможет.

      15
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 13 марта 2019, 09:32

      Шаманить многие будут не только на жеребьёвке, но потом и в игре. Тут уже другой уровень команд и амбиции. Пацанов из Аякса мало кто в расчёт берёт, но они могут и здесь сюрприз преподнести.

      10
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 13 марта 2019, 08:47

      Недавно Гвардиола говорил, что у него нет друзей)) Или я что-то путаю?!))

      5
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Дима Цэ 13 марта 2019, 09:38

      да да, было дело))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 13 марта 2019, 08:45

      А сам ждет Аякс

      7
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > жеха87 13 марта 2019, 09:29

      пожалуй Аякс все ждут

      14
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      ...
      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan > portero 13 марта 2019, 10:43

      Зря ты так в этом году Аякс очень силен

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Liverpool.fan 13 марта 2019, 11:01

      Аякс может выиграть у любого, но может и проиграть любой команде. Мне погравилося как играли с Реалом , но без удачи не обошлось

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 08:42

      а почему не Барса? или это не твоя команда?

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 марта 2019, 08:19

      А достанется в итоге Ливерпуль) Или вообще Ювентус)

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      Рейтинг: +43

      Shahob 13 марта 2019, 08:02

      Пускай Барса ему попадает, чтобы его раскатали.

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Фанат Рубина 13 марта 2019, 09:27

      ну не думаю что для Барселоны это так легко ..

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