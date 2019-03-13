Гвардиола: «Хочу в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграть с «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал соперника, с которым он хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу «Баварию». Я часть этого клуба. Я люблю Мюнхен. Я люблю «Баварию». У меня там много друзей», – сказал Гвардиола.