Гвардиола: «Хочу в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграть с «Баварией»

Придётся годик подождать)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал соперника, с которым он хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я хочу «Баварию». Я часть этого клуба. Я люблю Мюнхен. Я люблю «Баварию». У меня там много друзей», – сказал Гвардиола.
- «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал ЛЧ, дважды обыграв «Шальке» (3:2, 7:0).
- «Бавария» сегодня разыграет путeвку в следующий раунд турнира в домашнем матче с «Ливерпулем».
- Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год и выиграл с командой семь трофеев.