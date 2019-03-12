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    Арустамян: «Игнатьев отклонил предложение «Краснодара», потому что зарплата Скопинцева выше»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал ситуацию с продлением контракта Ивана Игнатьева в «Краснодаре».

    «Игнатьев выступил категорически против предложения «Краснодара». Один из аргументов Ивана, насколько мне известно, – почему зарплата новичка Скопинцева выше. Форвард этим возмущен. Как мне удалось узнать, хамское поведение Игнатьева на переговорах привело в ярость руководство «Краснодара». Такого стиля общения от Ивана не ждали», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Игнатьев был переведен в дубль краснодарского клуба.
    • Соглашение пока также не продлил нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    12.03.2019 21:40
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +67330

      portero 13 марта 2019, 14:01

      выдающего парень ничего не показал, а к заключению контракта с ним каждый клуб будет подходить осторожно

      17
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 12:46

      Я может и не понимаю. Краснодар частный клуб, Галицкий- хозяин клуба.Попробуйте встать в позу в частной компании--вы за воротами. Хозяин назначил оплату, если видит, что работник достоин--повышение оклада. Таковы реалии жизни, даже профсоюз не поможет.

      22
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 11:13

      С такой проблемой может столкнуться не только Краснодар. Все упирается в деньги.

      21
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 марта 2019, 09:10

      Почему своим воспитаникам и не хотят платить достойную зарплату,а иностранцы пожалуйста

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > Жёлто-синий 13 марта 2019, 10:16

      Потому что ещё уровень не тот. Ему дали шанс с Ростовом и дважды с Байером . Игру с Ростовом ты сам видел, никаких угроз вашим воротам он не представлял. С Байером было тоже самое. Шансы доказать свою состоятельность были. Однако его уровень не тянет даже на то что ему доверяли.

      21
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      Рейтинг: +67330

      portero > Жёлто-синий 13 марта 2019, 14:03

      он еще не показывает уровень мастерства, лимита

      19
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      Рейтинг: +10451

      ivany4 13 марта 2019, 08:25

      Думаю вмешательства Арустамяна и ему подобных в дела клубов, только портят взаимоотношения в клубе, да и самих футболистов.
      Странно, что Краснодар и другие клубы не реагируют на подобные действия.

      4
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 13 марта 2019, 00:36

      В академии ты учился, грубо говоря 8-10 лет, вот и раскинь свою эту зарплату, но сначала докажи клубу, что ты что-то стоишь. Клуб предлагает тебе зарплату по мере того, как ты будешь прогрессировать. Никто ведь и от тяжёлых травм не застрахован и лечить тебя будет опять же клуб.

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Фантомас 67 13 марта 2019, 14:06

      у парня только чуток начало получаться и не факт что он в другом клубе попадет в основу

      21
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 12 марта 2019, 23:59

      Ну вообще есть правда на стороне Игнатьева. Не очень правильно приглашать в команду новичка с окладом больше чем у игроков которые почти в старте. Возможно я не прав, но он заявил четкую позицию на переговорах. И если руководство это не устраивает, они могут отказаться. Я думаю 3-4 клуба смогут предложить больше.

      22
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      Рейтинг: +288

      NotFound > Rus9I 13 марта 2019, 08:20

      вообще то Игнатьев молодой воспитанник академии. и только-только начал получать место в основе. ни каких выдающихся результатов у него нет. а Скопинцев на мой взгляд выглядит гораздо лучше Ивана и играет в более менее нормальных клубах дольше.

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Rus9I 13 марта 2019, 14:10

      его как и Шапи только подтягивают к основе, ему еще учиться и учиться , но могли и вывести раз случился скандальчик

      17
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      Рейтинг: +67330

      portero > portero 20 марта 2019, 14:35

      1. Казахстан - Шотландия 0:2
      2. Австрия - Польша 2:2
      3. Бельгия - Россия 3:1
      4. Нидерланды - Беларусь 4:0
      5. Словакия - Венгрия 2:1
      6. Хорватия - Азербайджан 2:0
      7. Англия - Чехия 3:1
      8. Андорра - Исландия 1:2
      9. Болгария - Черногория 0:0
      10. Молдова - Франция 0:4
      11. Португалия - Украина 3:1
      12. Гибралтар - Ирландия 0:3
      13. Швеция - Румыния 1:0
      14. Испания - Норвегия 2:0
      15. Италия – Финляндия 1:0

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 12 марта 2019, 23:19

      Почему этот хамло Игнатьев не учитывает, сколько Краснодар в него вложил, пока он в основу не попал? И то правда, блеснул в паре матчей, 4-5 мячей забил, уже "звезда" местного пошиба, почему б теперь не *************? Ну прецендент создан, теперь наверняка руководство будет вести себя с ними по другому. Я б на месте Галицкого, как у Гоголя: "Я тебя породил, я тебя и..."

      -2
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > Фантомас 67 12 марта 2019, 23:28

      Я тебя породил я тебя и в Армию отправлю. В Забайкальском Военном округе очень нужны солдаты срочной службы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 > Ковастер 13 марта 2019, 00:28

      Согласен с Вами.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 марта 2019, 22:49

      За что платить.

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > nik_59 13 марта 2019, 14:13

      вопрос справедлив, он наверное супером себя уже считает.
      наверное советчики пришли хорошие

      17
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 марта 2019, 22:36

      краснодар летом их продаст а это рекламная компания

      2
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