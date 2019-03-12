Арустамян: «Игнатьев отклонил предложение «Краснодара», потому что зарплата Скопинцева выше»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал ситуацию с продлением контракта Ивана Игнатьева в «Краснодаре».

«Игнатьев выступил категорически против предложения «Краснодара». Один из аргументов Ивана, насколько мне известно, – почему зарплата новичка Скопинцева выше. Форвард этим возмущен. Как мне удалось узнать, хамское поведение Игнатьева на переговорах привело в ярость руководство «Краснодара». Такого стиля общения от Ивана не ждали», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.