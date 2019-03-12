Роналду – самый популярный спортсмен-2018 по версии ESPN. Месси – 3-й, Неймар – 4-й

Американцы живут далеко и не всегда понимают сути дела.
Американское издание ESPN представило рейтинг самых популярных спортсменов 2018-го года.
2. Леброн Джеймс (баскетбол);
3. Лионель Месси;
4. Неймар;
5. Конор Макгрегор (ММА);
6. Роджер Федерер (теннис);
7. Вират Кохли (крикет);
8. Рафаэль Надаль (теннис);
9. Стефен Карри (баскетбол);
10. Тайгер Вудс (гольф).
«Самый популярный спортсмен мира всегда в новостях. В июле он перешел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро, побив трансферный рекорд Серии А.
Два месяца спустя полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по изнасилованию с участием Роналду, начатое в 2009 году. Игрок все отрицал.
Это случай, впрочем, никак не сказался на его популярности – акции клуба с момента перехода Роналду выросли в два раза», – сообщает ESPN.