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    Роналду – самый популярный спортсмен-2018 по версии ESPN. Месси – 3-й, Неймар – 4-й

    Американское издание ESPN представило рейтинг самых популярных спортсменов 2018-го года.

    1. Криштиану Роналду;

    2. Леброн Джеймс (баскетбол);

    3. Лионель Месси;

    4. Неймар;

    5. Конор Макгрегор (ММА);

    6. Роджер Федерер (теннис);

    7. Вират Кохли (крикет);

    8. Рафаэль Надаль (теннис);

    9. Стефен Карри (баскетбол);

    10. Тайгер Вудс (гольф).

    «Самый популярный спортсмен мира всегда в новостях. В июле он перешел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро, побив трансферный рекорд Серии А.

    Два месяца спустя полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по изнасилованию с участием Роналду, начатое в 2009 году. Игрок все отрицал.

    Это случай, впрочем, никак не сказался на его популярности – акции клуба с момента перехода Роналду выросли в два раза», – сообщает ESPN.

    Источник: ESPN

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    12.03.2019 19:31
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 10:57

      Американцы живут далеко и не всегда понимают сути дела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 марта 2019, 20:37

      Крикет мать их! Мало кто знает что это вообще такое, а уж про какого то там Кохли тем более...
      Я вообще в первый раз про такого слышу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 12 марта 2019, 20:44

      Ну поэтому он только 7

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 23:51

      Да уж Овечкину до него далеко ))
      Вообще ни одного хоккеиста... :О
      Вот они тупые! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 12 марта 2019, 23:54

      согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 марта 2019, 19:59

      как не старается золотой писюн но он только третий

      6
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 12 марта 2019, 20:43

      А почему писюн???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 22:38

      потомучто -золотой мальчик ну или писующий мальчик а короче золотой писюн

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 12 марта 2019, 22:43

      Ну короче я понял)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 19:56

      На 7 месте хз ,кто это

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Derzkiy1 12 марта 2019, 19:58

      Поэтому он только на 7

      4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Вот оно чё Михалыч 12 марта 2019, 20:43

      На Бутырке они ПЕРВЫЕ

      2
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