Роналду – самый популярный спортсмен-2018 по версии ESPN. Месси – 3-й, Неймар – 4-й

Американское издание ESPN представило рейтинг самых популярных спортсменов 2018-го года.

1. Криштиану Роналду;

2. Леброн Джеймс (баскетбол);

3. Лионель Месси;

4. Неймар;

5. Конор Макгрегор (ММА);

6. Роджер Федерер (теннис);

7. Вират Кохли (крикет);

8. Рафаэль Надаль (теннис);

9. Стефен Карри (баскетбол);

10. Тайгер Вудс (гольф).

«Самый популярный спортсмен мира всегда в новостях. В июле он перешел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро, побив трансферный рекорд Серии А.

Два месяца спустя полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по изнасилованию с участием Роналду, начатое в 2009 году. Игрок все отрицал.

Это случай, впрочем, никак не сказался на его популярности – акции клуба с момента перехода Роналду выросли в два раза», – сообщает ESPN.