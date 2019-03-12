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    Роналду: «Не ожидал, что Серия А окажется настолько качественной. Забивать здесь сложнее всего»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал Серию А непростой лигой для атакующих футболистов.

    «Я счастлив находиться в Италии и такой конкурентоспособной лиге.

    До сих пор у меня был очень хороший опыт. Я чувствую себя здорово, чувствую, что подхожу для чемпионата Италии. Это сложная лига. На мой взгляд, самая трудная для нападающих. Это очень качественная лига. Не ожидал, что Серия А будет настолько качественной.

    На мой взгляд, забить в Италии сложнее, чем в Примере, в которой команды играют более открыто. Там команды больше рискуют, в то время как здесь в приоритете хорошая защита, уже потом атака. В Испании по-другому, почти всегда идет более открытая игра.

    Я также пять лет выступал в Англии, но все равно считаю, что в чемпионате Италии забить сложнее всего», – сказал Роналду.

    • До перехода в «Ювентус» Роналду играл в лиссабонском «Спортинге», «Манчестер Юнайтед» и «Реале».
    • В этом сезоне форвард провел за туринцев 26 матчей в Серии А, забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2019 17:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 20:43

      У итальянцев такая игра сложилась исторически.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 12 марта 2019, 20:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      роналду тебе думать вредно так как у тебя нет мозгов

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 12 марта 2019, 20:26

      Рону надо в Фиорентину или Лацио показывать класс. В юве любой может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 марта 2019, 20:13

      У нас в РФПЛ сложнее

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 19:59

      Не чего удивительного , РПЛ ещё хуже ! Хотя тоже в топе держаться молодец

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 марта 2019, 19:01

      Это не значит, что лига сильнее, а просто более оборонительная, вот и всё. Роналду ещё в РПЛ не играл))

      3
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Cules2013 12 марта 2019, 19:20

      СериАл по сильнее испанцев будет... За исключением Барсы

      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > InterMilLano1908 12 марта 2019, 22:40

      ты хоть сам веришь в то, что написал?)
      С точки зрения тактики Ла Лига на голову всех сильнее. Еврокубки тому доказательство, кто лучше играет в футбол на наивысшем уровне, а не на уровне Осасуны или Сассуоло. АПЛ самая богатая и зрелищная лига. Её поэтому интересно смотреть.
      Серия А хоть и 3 по силе, но по зрелищности уступает и Лиге 1 и Эредивизии. Я вот в Италии могу смотреть только матчи Ювентуса с принципиальными соперниками, всё остальное такую тоску наводит, что просто капец.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 12 марта 2019, 17:37

      Не ожидал что в серии А в футбол будут играть больше 3 команд и здесь он более прагматичный.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 17:29

      в заголовке Роналлду как Насреддин

      2
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 12 марта 2019, 17:24

      Так это давно известно

      1
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