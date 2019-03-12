Роналду: «Не ожидал, что Серия А окажется настолько качественной. Забивать здесь сложнее всего»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал Серию А непростой лигой для атакующих футболистов.

«Я счастлив находиться в Италии и такой конкурентоспособной лиге.

До сих пор у меня был очень хороший опыт. Я чувствую себя здорово, чувствую, что подхожу для чемпионата Италии. Это сложная лига. На мой взгляд, самая трудная для нападающих. Это очень качественная лига. Не ожидал, что Серия А будет настолько качественной.

На мой взгляд, забить в Италии сложнее, чем в Примере, в которой команды играют более открыто. Там команды больше рискуют, в то время как здесь в приоритете хорошая защита, уже потом атака. В Испании по-другому, почти всегда идет более открытая игра.

Я также пять лет выступал в Англии, но все равно считаю, что в чемпионате Италии забить сложнее всего», – сказал Роналду.