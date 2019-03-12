«Возвращение короля». Карикатурист сравнил Зидана с героем «Властелина колец»

Это там ******** Рамос с кастетом так красиво нарисован?! Может, какому-нибудь "Хетафе" стоит Хабиба в состав взять, раз костоломы теперь футбольные герои?
Карикатурист Омар Момани посвятил рисунок приходу Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала».
Художник изобразил француза в образе героя знаменитой кинотрилогии «Властелин колец» – короля Теодена.
«Властелин колец. Возвращение Зидана», – написано на рисунке.
- Оригинальное название третьей части трилогии – «Властелин колец. Возвращение короля».
- Зидан уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
- Под руководством специалиста мадридская команда победила в Примере в сезоне-2016/17 и три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.
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