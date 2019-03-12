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    «Возвращение короля». Карикатурист сравнил Зидана с героем «Властелина колец»

    Карикатурист Омар Момани посвятил рисунок приходу Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала».

    Художник изобразил француза в образе героя знаменитой кинотрилогии «Властелин колец» – короля Теодена.

    «Властелин колец. Возвращение Зидана», – написано на рисунке.

    • Оригинальное название третьей части трилогии – «Властелин колец. Возвращение короля».
    • Зидан уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
    • Под руководством специалиста мадридская команда победила в Примере в сезоне-2016/17 и три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Омара Момани

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    12.03.2019 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 марта 2019, 21:25

      Это там ******** Рамос с кастетом так красиво нарисован?! Может, какому-нибудь "Хетафе" стоит Хабиба в состав взять, раз костоломы теперь футбольные герои?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 17:18

      каждому игроку по персонажу... видимо,кроме бейла в роль голума никто не подошел... красноречиво....

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 марта 2019, 16:59

      Бэйла красиво опустил)

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