Фундукян – о матче с «Оренбургом»: «Да, «Краснодар» не выиграл. Но признайтесь, вы не могли оторваться от экрана все 90 минут»

Лучший матч тура.
Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отметил зрелищность игры команды в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). Южане упустили победу на 89-й минуте.
«Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь, вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол!
Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол», – написал Фундукян в твиттере.
- Безвыигрышная серия «Краснодара» составляет девять матчей во всех турнирах.
- В последний раз краснодарцы побеждали «Урал» 2 декабря в матче 16-го тура Премьер-лиги.
- Южане занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.