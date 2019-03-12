Фундукян – о матче с «Оренбургом»: «Да, «Краснодар» не выиграл. Но признайтесь, вы не могли оторваться от экрана все 90 минут»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отметил зрелищность игры команды в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). Южане упустили победу на 89-й минуте.

«Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь, вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол!

Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол», – написал Фундукян в твиттере.