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    Фундукян – о матче с «Оренбургом»: «Да, «Краснодар» не выиграл. Но признайтесь, вы не могли оторваться от экрана все 90 минут»

    Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отметил зрелищность игры команды в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). Южане упустили победу на 89-й минуте.

    «Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь, вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол!

    Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол», – написал Фундукян в твиттере.

    • Безвыигрышная серия «Краснодара» составляет девять матчей во всех турнирах.
    • В последний раз краснодарцы побеждали «Урал» 2 декабря в матче 16-го тура Премьер-лиги.
    • Южане занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

    Источник: Твиттер Арама Фундукяна

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    12.03.2019 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:56

      Лучший матч тура.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 14:40

      Фундукян,согласен с тобой : Команда "Краснодарян" бизнесмена Галицкяна играет весело.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Агасфер 12 марта 2019, 15:27

      Галицкян как раз до женитьбы был Арутюнян ))

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