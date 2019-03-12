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    Сегодня вечером Каррера станет гостем студии «Матч ТВ»  

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня побывает в студии канала «Матч ТВ». Об этом в твиттере сообщил ведущий программы «Все на футбол» Сергей Акулинин.

    «Сегодня у нас интересный эфирный день. В 22:00 в студию программы «Все на футбол» придет Массимо Каррера, как раз перед матчем «Ювентус» – «Атлетико». И мы с Константином Геничем интересно пообщаемся с ним о футболе.

    Пишите, что интересует. Не забудем – спросим», – написал Акулинин.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянского специалиста московский клуб завоевал первое за 16 лет чемпионство и впервые в своей истории выиграл Суперкубок России.

    Источник: Твиттер Сергея Акулинина

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    12.03.2019 12:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:32

      Интересно будет его послушать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 марта 2019, 14:35

      ...ЗАЧЕМ он нам???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 13:49

      Всем пофиг

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