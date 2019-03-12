Сегодня вечером Каррера станет гостем студии «Матч ТВ»  

Интересно будет его послушать.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня побывает в студии канала «Матч ТВ». Об этом в твиттере сообщил ведущий программы «Все на футбол» Сергей Акулинин.
«Сегодня у нас интересный эфирный день. В 22:00 в студию программы «Все на футбол» придет Массимо Каррера, как раз перед матчем «Ювентус» – «Атлетико». И мы с Константином Геничем интересно пообщаемся с ним о футболе.
Пишите, что интересует. Не забудем – спросим», – написал Акулинин.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- Под руководством итальянского специалиста московский клуб завоевал первое за 16 лет чемпионство и впервые в своей истории выиграл Суперкубок России.