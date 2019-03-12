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    Goal: «Реал» предложил «Челси» 100 миллионов за Азара

    После возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского «Реала» клуб сделал повторную попытку купить полузащитника «Челси» Эдена Азара. Предложенная сумма – 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро) за переход.

    Английские таблоиды уверены, что бельгиец отклонит предложение «Челси» подписать новый контракт с заработной платой 300 тысяч фунтов в неделю.

    В таком случае «Реал» летом 2020 года сможет подписать футболиста бесплатно.

    • Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.
    • Лондонцы смогут пополнить состав только после окончания сезона-2019/20.

    Источник: Goal.com

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    12.03.2019 11:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 12 марта 2019, 19:22

      челси надо строить новую команду. азар уже давно навострил лыжи в реал, так что держать не надо. при всех его достоинствах он не является не заменимым. не заменимый на сегодняшний день это только месси ну и с некоторым натягом может быть рональду, и все. сари уволить. строить новую команду вокруг пулишича, лофтус-чика и хадсона-одоя. если бан на трансферы останется в силе то подтянуть народ из аренды. вопрос тренера... я бы рискнул и притащил лэмпарда.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:10

      Если брать Азара бесплатно ,то придется ждать еще год. Все свои главные приобретения Реал будет делать этим летом.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 марта 2019, 16:38

      Челси будет вынужден продать Азара. У него и натянутые отношения с Сарри, ну и 100 млн. евро это деньги, а через год 0...

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 12 марта 2019, 17:02

      Конечно Челси выгодней продать его этим летом и не затягивать с этим. Особенно если Реал будет заинтересован в нем.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 марта 2019, 17:03

      У них нет выбора. Азар точно не хочет продлевать контакт с Челси.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 12 марта 2019, 17:40

      Хорошо если Реал возьмет его. А так может остаться без команды. Все таки не дешевый игрок и не каждый его купит.

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      Рейтинг: +259

      professor13 12 марта 2019, 14:07

      На его позиции играет Винисиус если я не ошибаюсь вон Мбаппе лучше взять и будут у Реала отличные фланги и плюс Кейна в центр.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 марта 2019, 12:42

      Нет !!! Азар , все таи на ступень ниже Мбаппе , Гризманна , Кёйна., Салаха....Азар-это тот же Бензема , Бейл....

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > САДЫЧОК 12 марта 2019, 13:57

      Сразу видно, что человек не шарит абсолютно.)

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > САДЫЧОК 12 марта 2019, 13:58

      азар просто не забивает, но по игре полезен. А так да, все кого ты назвал забивают больше него, хотя честно ,такой салах как в этом сезоне, а он скоро кончится. Реалу не нужен. По мне так манэ не хуже, салах передерживает мяч и заболел болезнью" бензема" , манэ ей тоже болеет) но манэ старается больше как-то)

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > DeStar 12 марта 2019, 15:56

      И Салах и Мане выполняют огромную работу на поле не меньше Азара !

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > САДЫЧОК 12 марта 2019, 16:27

      А с этим никто и не спорит. Просто салах в этом сезоне стал как-то более кривым и мяч передерживать, а остальное у него в порядке. Как и у манэ, правда тоже кривоват, так и у азара.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > САДЫЧОК 12 марта 2019, 16:28

      Любой из этих игроков кого вы перечислили в Челси были бы ни кем. А он тянет этот мертвый Челси. Он в Реале раскроется абсолютно по новому... Конечно я не хочу этот трансфер, а то привыкли всех лучших покупать. Бан на трансферы Реалу на три года, вот тогда и глянем, что он из себя представляет.

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