Goal: «Реал» предложил «Челси» 100 миллионов за Азара

челси надо строить новую команду. азар уже давно навострил лыжи в реал, так что держать не надо. при всех его достоинствах он не является не заменимым. не заменимый на сегодняшний день это только месси ну и с некоторым натягом может быть рональду, и все. сари уволить. строить новую команду вокруг пулишича, лофтус-чика и хадсона-одоя. если бан на трансферы останется в силе то подтянуть народ из аренды. вопрос тренера... я бы рискнул и притащил лэмпарда.
После возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского «Реала» клуб сделал повторную попытку купить полузащитника «Челси» Эдена Азара. Предложенная сумма – 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро) за переход.
Английские таблоиды уверены, что бельгиец отклонит предложение «Челси» подписать новый контракт с заработной платой 300 тысяч фунтов в неделю.
В таком случае «Реал» летом 2020 года сможет подписать футболиста бесплатно.
- Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.
- Лондонцы смогут пополнить состав только после окончания сезона-2019/20.