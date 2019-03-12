Goal: «Реал» предложил «Челси» 100 миллионов за Азара

После возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского «Реала» клуб сделал повторную попытку купить полузащитника «Челси» Эдена Азара. Предложенная сумма – 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро) за переход.

Английские таблоиды уверены, что бельгиец отклонит предложение «Челси» подписать новый контракт с заработной платой 300 тысяч фунтов в неделю.

В таком случае «Реал» летом 2020 года сможет подписать футболиста бесплатно.