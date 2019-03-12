Рэшфорд и Марсьяль поблагодарили ван Гаала

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль поблагодарили Луи ван Гаала.

Именно при нем оба футболиста дебютировали за основной состав английского клуба.

Накануне голландский специалист анонсировал уход из футбола.

«Спасибо, что открыли мне дверь и поверили в меня! Наслаждайтесь отставкой, босс!» – написал Рэшфорд.

«Спасибо за все, тренер! Было честью учиться у вас», – написал Марсьяль в твиттере.

Ван Гаал тренировал такие известные клубы, как «Аякс», «Барселона», «АЗ», «Бавария» и «МЮ».

Голландец дважды возглавлял сборную своей страны.

Его главное достижение – победа в Лиге чемпионов с «Аяксом» в 1995 году.