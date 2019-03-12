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    Рэшфорд и Марсьяль поблагодарили ван Гаала

    Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль поблагодарили Луи ван Гаала.

    Именно при нем оба футболиста дебютировали за основной состав английского клуба.

    Накануне голландский специалист анонсировал уход из футбола.

    «Спасибо, что открыли мне дверь и поверили в меня! Наслаждайтесь отставкой, босс!» – написал Рэшфорд.

    «Спасибо за все, тренер! Было честью учиться у вас», – написал Марсьяль в твиттере.

    • Ван Гаал тренировал такие известные клубы, как «Аякс», «Барселона», «АЗ», «Бавария» и «МЮ».
    • Голландец дважды возглавлял сборную своей страны.
    • Его главное достижение – победа в Лиге чемпионов с «Аяксом» в 1995 году.

    Источник: Официальный твиттер Антони Марсьяля

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    12.03.2019 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 12 марта 2019, 16:37

      Чуйка на талантливую молодежь у Луи была что надо..

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 марта 2019, 15:23

      пАблагодарили серьёзно? В очередной раз убеждаюсь в том , что у вас в редакции дилетанты...

      0
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 12 марта 2019, 12:55

      ПОблагодарили пишется через о в первом слоге. Исправьте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 12 марта 2019, 12:04

      А че только половину новости запостили? Вы нормальные?

      Игроки «Манчестер Юнайтед» пожелали Луи ван Галу хорошего отдыха, после того как голландский специалист объявил о том, что уходит из футбола.

      Вчера ван Гал заявил, что больше не будет заниматься тренерской деятельностью и у него нет желания становиться техническим директором или экспертом на телевидении - он намерен посвятить всё свое время семье.


      От себя хотел бы отметить что надеюсь еще увидеть снова в команде: Фосу-Менса, Блэкета, Туанзебе, и других гениев, которых открыл Луи. При нем парни неплохо справлялись со своими задачами. Маур все просрал. Печалька

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