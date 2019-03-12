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    Не стало одноклубника Пеле – Коутиньо

    В понедельник в собственном доме мертвым был найден бывший форвард сборной Бразилии и «Сантоса» Коутиньо.

    Антонио Вилсон Виэйра Онорио в январе был госпитализирован с диагнозом пневмония, но периодически покидал больницу. Причина смерти пока не выявлена.

    Бывшему партнеру Пеле было 75 лет.

    • Коутиньо – третий бомбардир в истории «Сантоса» с 368 голами.
    • Бразилец в течение пяти лет выступал за национальную сборную.
    • На его счету 15 матчей и шесть мячей в составе «селесао».

    Источник: Goal.com

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    12.03.2019 09:05
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:48

      Уходит золотое бразильское поколение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 марта 2019, 11:28

      Тоже хочу лет до 75 дожить..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 12 марта 2019, 10:27

      RIP

      2
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