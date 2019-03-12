Не стало одноклубника Пеле – Коутиньо

Уходит золотое бразильское поколение.
В понедельник в собственном доме мертвым был найден бывший форвард сборной Бразилии и «Сантоса» Коутиньо.
Антонио Вилсон Виэйра Онорио в январе был госпитализирован с диагнозом пневмония, но периодически покидал больницу. Причина смерти пока не выявлена.
Бывшему партнеру Пеле было 75 лет.
- Коутиньо – третий бомбардир в истории «Сантоса» с 368 голами.
- Бразилец в течение пяти лет выступал за национальную сборную.
- На его счету 15 матчей и шесть мячей в составе «селесао».