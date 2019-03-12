Фекир: «Лион» сделает все, чтобы остановить Месси»

Капитан «Лиона» Набиль Фекир назвал лучшего игрока мира и рассказал о том, как его клуб остановит Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Для меня Месси лучший футболист планеты, так как находится на вершине уже 10 лет и каждый год играет решающую роль в команде. Он выигрывает трофеи для «Барселоны». Мы сделаем все, чтобы его остановить.

Болельщики многого ждут от меня в этой встрече и это нормально. Мы ждем сложную игру, но сделаем все, что в наших силах», – заявил Фекир.