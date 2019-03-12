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    Фекир: «Лион» сделает все, чтобы остановить Месси»

    Капитан «Лиона» Набиль Фекир назвал лучшего игрока мира и рассказал о том, как его клуб остановит Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Для меня Месси лучший футболист планеты, так как находится на вершине уже 10 лет и каждый год играет решающую роль в команде. Он выигрывает трофеи для «Барселоны». Мы сделаем все, чтобы его остановить.

    Болельщики многого ждут от меня в этой встрече и это нормально. Мы ждем сложную игру, но сделаем все, что в наших силах», – заявил Фекир.

    • Матч «Барселона» – «Лион» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
    • Первая встреча закончилась со счетом 0:0.

    Источник: Marca

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    12.03.2019 08:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:44

      В Барселоне надо останавливать не только Месси.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 12 марта 2019, 18:29

      Вот-вот, в этом-то и фишка, если будут по по 2-3 человека висеть на Месси, то другие зоны оголятся, а забивать в Барсе и отдавать ГП может каждый.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 09:27

      Когда будете останавливать делайте это аккуратно...

      3
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