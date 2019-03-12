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    Ари: «Я первый раз не забил пенальти»

    Нападающий «Краснодара» Ари поделился наблюдениями после матча 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2). 33-летний форвард не забил пенальти в первом тайме, однако отличился с игры во второй половине встречи.

    – Перед игрой все знали, что будет очень сложно, потому что такие команды играют сзади, на контратаках. Нужно больше концентрации, играть более агрессивно. Только мы не сделали так, потому что пропустили гол, как и в последние 10 минут. Но все знают, что у нас очень важная неделя, нам надо отдохнуть и восстановиться перед следующей игрой с «Валенсией». Недооценка «Оренбурга»? Мы постоянно атаковали, имели шансы, был пенальти, который я не реализовал. Но если бы я его забил, все было бы по-другому.

    – Пенальти еще будете подходить бить?

    – Конечно. Это первый раз я не забил пенальти, чтобы в другой ситуации сделать это.

    – «Краснодар» не побеждает в девяти официальных матчах. Тяжело?

    – Да, тяжело говорить на эту тему. В некоторых матчах у нас было не очень хорошее начало, в других – конец, но нужно делать так, как сказал тренер, – агрессивно играть все 90 минут, с максимальной концентрацией.

    – На «Валенсию» сил хватит?

    – Да. Мы пройдем процедуры, и все будет хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2019 01:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:19

      Может не забитый пенальти повлиял на игру Ари ,но после этого он упустил несколько голевых моментов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 13:14

      Ты еще и 3 верных момента загубил, лысая плешь.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 12:14

      песню Высоцкого он спел про гимнастику и процедуры …..лягте на пол 3-4....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 12 марта 2019, 11:36

      "Мы пройдем процедуры, и все будет хорошо."
      В нашей стране нельзя такие фразы ронять, злопыхатели мигом допинг припишут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 12 марта 2019, 10:09

      Акело промахнулся. Ему пора петь последнюю песню и уходить в долину . вчерашняя игра показала , что он поле травмы ещё не пришёл в форму. И пока что не понятно , сможет ли он набрать ту форму , что была в прошлом году. Напрасно два года назад он затеял тяжбу с хозяином. Как результат травма при переходе и полгода в лазарете. Годы уже сами за себя говорят.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 08:45

      Начните с водных процедур, а потом займитесь просто дурами...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 12 марта 2019, 09:31

      Если получится, а пока только холодный душ Шарко...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 12 марта 2019, 09:55

      И скамейка короткая у "быков", нет манёвра для ротации по позиции и усиления игры. И похоже, что по физике не вытянут сезон, если только на волевых.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 12 марта 2019, 10:09

      Вот уже который год смотрю по календарю осень-весна, наши клубы в ноябре-декабре не тянут, особенно Зенит и по весне долго набирают игровой кондиции и функционала, поэтому и летим середнячкам и аутсайдерам европейских чемпионатов в еврокубках. Да и во внутреннем чемпионате тоже проблемы с игрой.

      2
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > Рубик Докоян 12 марта 2019, 10:15

      На волевых? На волевых хватает едва лишь на ничейки. И то не всегда. Девять игр без побед. Далее Валенсия и Локо на выезде. Мечтать конечно можно, но рассчитывать на победы в двух предстоящих играх не приходится. Далее перерыв на сборную . Как сложится после перерыва, остаётся только гадать .

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > morgan59 12 марта 2019, 10:17

      Так я и не рассчитываю, а размышляю и анализирую. А в игре всё может быть. Уже сколько неожиданных результатов между лидерами и аутсайдерами в нашем футболе только.

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