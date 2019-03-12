Ари: «Я первый раз не забил пенальти»

Нападающий «Краснодара» Ари поделился наблюдениями после матча 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2). 33-летний форвард не забил пенальти в первом тайме, однако отличился с игры во второй половине встречи.

– Перед игрой все знали, что будет очень сложно, потому что такие команды играют сзади, на контратаках. Нужно больше концентрации, играть более агрессивно. Только мы не сделали так, потому что пропустили гол, как и в последние 10 минут. Но все знают, что у нас очень важная неделя, нам надо отдохнуть и восстановиться перед следующей игрой с «Валенсией». Недооценка «Оренбурга»? Мы постоянно атаковали, имели шансы, был пенальти, который я не реализовал. Но если бы я его забил, все было бы по-другому.

– Пенальти еще будете подходить бить?

– Конечно. Это первый раз я не забил пенальти, чтобы в другой ситуации сделать это.

– «Краснодар» не побеждает в девяти официальных матчах. Тяжело?

– Да, тяжело говорить на эту тему. В некоторых матчах у нас было не очень хорошее начало, в других – конец, но нужно делать так, как сказал тренер, – агрессивно играть все 90 минут, с максимальной концентрацией.

– На «Валенсию» сил хватит?

– Да. Мы пройдем процедуры, и все будет хорошо.