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    Каррера – на вопрос о возвращении в «Спартак»: «Никогда не говори «никогда»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью о потенциальном возвращении.

    – Вы прилетели в Москву. Цель приезда и с кем вам хотелось бы обязательно увидеться?

    – Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных.

    – В этом сезоне в европейском футболе случаются вещи, которые, казалось, невозможно было и представить: Зидан возвращается в «Реал», Жардим – в «Монако». Возможно ли, что Массимо Каррера однажды вернется в «Спартак»?

    – В футболе возможно все. Поэтому никогда не говори «никогда».

    – Есть ли в планах встреча с бывшими или нынешними игроками «Спартака»?

    – Нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой.

    • Каррера был отправлен в отставку в октябре 2018 после 2,5 лет в должности.
    • Выиграл с клубом РПЛ-2016/17 и Суперкубок России-2017.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2019 21:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:26

      Скучает по Москве и по Спартаку тоже. Никто не знает ,как в жизни все может повернуться и здесь Массимо прав.

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma 11 марта 2019, 23:27

      И еще Промеса верните.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 марта 2019, 22:58

      Самое главное, что сделал Каррера, это отстранил от футбола блатных и ввёл в практику спортивный принцип.Но тут вмешались рулящие во главе с Измайловым-Глушаковым и мелодия зазвучала на старый лад.
      А жаль.

      11
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      Рейтинг: +3120

      erma > vka1970 11 марта 2019, 23:25

      Превратили Спартак в блат-хату.

      -1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > 22 raza chemp 12 марта 2019, 15:42

      И хорошо,пусть сидит там вечно

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 12 марта 2019, 21:50

      Мне по кер на твоего Глушака.
      Слово своё держу.Ноги моей на стадионе не будет пока эту гниду из клуба не вышибут вместе с Измайловым.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > erma 12 марта 2019, 21:52

      Такая блат хата как хорошая традиция у большей половины РФПЛ.Массимо смог добиться своей цели и игроки начали расти.Вспомни прошлогоднего Зобнина и теперь его серую тень.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma > vka1970 12 марта 2019, 22:45

      Да я согласен с тобой, я про сегодняшний Спартак

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 марта 2019, 22:55

      Это будет страшный сон Глушакова и Ещенко)))

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 11 марта 2019, 22:55

      Жду и очень надеюсь , а также на то что ошибки будут учтены )))))

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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:45

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

      -1
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      Рейтинг: +10451

      ivany4 > khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 23:22

      Иди рой дальше!

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 22:29

      3 больших возвращения за год было бы слишком сильно. 2 то уже перебор

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > SarJr 11 марта 2019, 22:55

      Бог любит троицу)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2019, 21:49

      ведь помнит сердце манит и не забывает /не заросла ещё тропа травой/ и ведь точно приехал посмотреть и поддержать свою хоть и бывшую команду на выходные браво МАССИМО!

      9
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 11 марта 2019, 21:38

      Зидан вернулся, пора и Массимо ехать домой.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 11 марта 2019, 21:36

      Кто знает, что дальше будет с Кононовым? На данный момент никакой "его" игры в Спартаке не видно. Локальные успехи, коих немного, случаются только в результате индивидуальных действий. Командного рисунка игры пока не наблюдается. Дни Глушакова в команде тоже, похоже сочтены. Поживем, увидим..

      14
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 11 марта 2019, 22:01

      "Кто знает, что дальше будет с Кононовым?"

      Что бы там не случилось с Кононовым, но, по моему мнению, только не он и не Черчесов!

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 11 марта 2019, 22:15

      Черчесову доверия нет, это точно.

      6
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 11 марта 2019, 22:21

      А кто НАС слушать будет?
      Федун точно не будет.
      Одна надежда, что назначением Кононова он всё таки показал, что хоть чуть-чуть стал понимать, что такое спартаковский, "кружевной" футбол.
      Только бы дал Кононову построить НОВУЮ команду, т. е. "дал карт-бланш"!
      Кононов и в Краснодаре, и в Арсенале доказал, что если ему всецело доверяют, то команды он строит - конфетки!
      А Спартак с его ИМЕНЕМ, финансовыми возможностями и "столичностью" несомненно будет намного лучше того же Краснодара.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 11 марта 2019, 23:20

      Федуну, как и болельщикам, нужен результат. Кононов ничего не взял в РФПЛ. НИЧЕГО.
      Играть красиво и при этом брать лишь путёвку в ЛЕ - это уже было.
      Спартак - чемпион! Вот такой лозунг был всегда. А Кононов вряд ли сможет привести Спартак к чемпионству. Тем более, что карт-бланша он не получит. Никто из тренеров этого не получал в Спартаке, но лишь один за 16 лет смог сделать Спартак чемпионом и без карт-бланша.

      3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Владислав Vlad 11 марта 2019, 23:45

      Ты всё ещё веришь в "тренерский гений" Карреры? )
      Не было, этого гения.
      Не было!
      Каррера просто раскрепостил игроков в том сезоне, когда его поставили вместо Аленя.
      Довольно неожиданно поставили и для самого Карреры.
      А тот сначала правильно поступил, не зная ни менталитета как русских игроков, так и вообще до приглашения работать в Россию не знал самого российского футбола: он дал игрокам ИГРАТЬ в тот футбол, в который они ХОТЯТ играть.
      "ЛИДЕР на поле - пожалуйста, будь лидером (это я о Глушакове, Реброве, Комбарове, Ещенко). Настраивай на русском языке игроков-партнёров САМ-сотоварищи, а я буду, как добрый дядька-наставник, поддерживать вас во всём".
      На том и выиграли: на характере и везении (иногда ДИКОМ везении).
      А после этого "золотого сезона Карьерка возомнил себя без всяких на то оснований величайшим тренером российской современности. Помнишь, как тов. Бывалов в фильме "Волга-Волга": "благодаря МОЕМУ чуткому руководству, МОЕЙ инициативе"... и т.п.?
      Расплата за его не профессионализм не заставила себя долго ждать: команда стала стагнировать, костяк коллектива карьерка начал раздирать, справедливо полагая, что ребята-то сами прекрасно понимают, что итальяшка нужен просто так в команде, "для мебели", но с одним условием: сохранять хорошие, почти панибратские отношения со "стариками".
      Извини за сравнение, но в Реале и сборной Испании, по моему мнению, "лучший тренер всех времён и народов" Висенте Дель Боске был именно такой "удобной и уютной мебелью".

      Можно сколько угодно, целый мешок приводить примеры того, что карьерка НЕ ТРЕНЕР, а так... "специалист-аниматор".
      Вернее, мог бы им быть УСПЕШНЫМ и завоевать со Спартаком ещё и не один титул, при нём Спартак мог, как при Романцеве, одержать много ЯРКИХ побед в ЛЧ, НО он почувствовал себя ТРЕНЕРОМ.
      А зря.
      "Лучше быть, чем казаться" (с)

      -3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 12 марта 2019, 00:47

      Вот как то так само и получилось - без тренера , на одном везении команда отыграла 30 туров и о чудо стала чемпионом , видимо без Хотабыча не обошлось , ну а дальше полная стагнация и как результат - бронза , а затем еще супер кубок , но потом Хотабыч заболел и везение прекратилось окончательно и поперли никчемного Карреру за " отсутствие результата " и не страшно , что о таком " отсутствии " мы теперь будем мечтать , зато игрочищи то остались , вот еще чуть чуть и они всех порвут " как тузик грелку " , осталось только в основной состав вернуться , а нам помолиться на кудесника Кононова (((((

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 12 марта 2019, 01:53

      Давай забудем про чемпионский сезон, где многие "находят чемодан Аленичева".
      Давай вспомним 18 матчей без поражения после жёсткого провала.
      Неужели там тоже была лишь удача?
      Единственный минус у Карреры - нет собственной тренерской команды. Соответственно он работал с теми - кого дали. Но и с ними он добивался успехов.
      А теперь взгляни на Кононова - есть свой тренерский штаб. Есть цель - Спартаковский стиль. Но всё это воплотить в жизнь - ему не удаётся.
      Ты говоришь про карт-бланш. А вспомни, когда Каррера начал чистку, что случилось? На Массимо столько помоев вылили..... А ведь Спартак был в 2-х очках от ЛЧ места. Да, 3 домашних поражения, но (!) к тому времени ещё всё можно было исправить - ведь прошлый сезон тоже был вначале провален, а весной уже был шанс стать первыми. А что мы видим нынешней весной? Игры-то нет. Одни лишь обещания тренера и рассказы про то - кто и как недоработал.

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