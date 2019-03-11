Каррера – на вопрос о возвращении в «Спартак»: «Никогда не говори «никогда»

Скучает по Москве и по Спартаку тоже. Никто не знает ,как в жизни все может повернуться и здесь Массимо прав.
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью о потенциальном возвращении.
– Вы прилетели в Москву. Цель приезда и с кем вам хотелось бы обязательно увидеться?
– Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных.
– В этом сезоне в европейском футболе случаются вещи, которые, казалось, невозможно было и представить: Зидан возвращается в «Реал», Жардим – в «Монако». Возможно ли, что Массимо Каррера однажды вернется в «Спартак»?
– В футболе возможно все. Поэтому никогда не говори «никогда».
– Есть ли в планах встреча с бывшими или нынешними игроками «Спартака»?
– Нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой.
- Каррера был отправлен в отставку в октябре 2018 после 2,5 лет в должности.
- Выиграл с клубом РПЛ-2016/17 и Суперкубок России-2017.