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    Классон, Вандерсон и Ари – в атаке у «Краснодара» на матч с «Оренбургом»

    «Краснодар» и «Оренбург» назвали стартовые состав на матч 19-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

    • Встреча пройдет на стадионе «Краснодар Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, «Оренбург» располагается на 12-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    11.03.2019 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1320

      ruded 11 марта 2019, 21:05

      в перерыве занесли оренбуржцам..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 марта 2019, 19:29

      УДАЧИ БЫКИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 11 марта 2019, 18:54

      Такая пересменка с вратарями до добра не доведет, пора уже определятся кто основной кто в запас, и то что с Перейрой не хотят продлевать контракт вообще смешно и кто мне интересно будет мониторить в центре поля и не удивлись если его увижу в Москве, например в Локо, где беда с центровыми или в Спартаке, где играют поломанные дублеры

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