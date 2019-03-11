Классон, Вандерсон и Ари – в атаке у «Краснодара» на матч с «Оренбургом»

в перерыве занесли оренбуржцам..
«Краснодар» и «Оренбург» назвали стартовые состав на матч 19-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
- Встреча пройдет на стадионе «Краснодар Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
- В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, «Оренбург» располагается на 12-й строчке.