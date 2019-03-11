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    Только 46 из 1069 игроков победили «Ювентус» более одного раза в Серии А за последние семь лет

    «Ювентус» является действующим чемпионом Италии на протяжении последних 2500 дней.

    За это время 1069 разных футболистов приняли участие в матчах против туринцев. За весь этот период только 46 из них добыли более одной победы над бело-черными.

    • «Ювентус» выигрывает Серию А семь лет подряд, начиная с 2012 года.
    • В этом чемпионате Италии туринцы после 27-ми туров возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 18 очков.

    Источник: Opta

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    11.03.2019 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 19:55

      а 46 игроков, они из нескольких клубов???ибо 1069 игроков-это как минимум, 77 полных составов,включая 3 запасных,предусмотренных регламентом любого матча.Что за дикая статистика даже для умнейшего!!! статиста...???

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > koli4ka 11 марта 2019, 23:13

      Мда... Видимо, Вы очень непонятливый.

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