Только 46 из 1069 игроков победили «Ювентус» более одного раза в Серии А за последние семь лет

а 46 игроков, они из нескольких клубов???ибо 1069 игроков-это как минимум, 77 полных составов,включая 3 запасных,предусмотренных регламентом любого матча.Что за дикая статистика даже для умнейшего!!! статиста...???
«Ювентус» является действующим чемпионом Италии на протяжении последних 2500 дней.
За это время 1069 разных футболистов приняли участие в матчах против туринцев. За весь этот период только 46 из них добыли более одной победы над бело-черными.
- «Ювентус» выигрывает Серию А семь лет подряд, начиная с 2012 года.
- В этом чемпионате Италии туринцы после 27-ми туров возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 18 очков.