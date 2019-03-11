Режиссеры показали комнату VAR во время матча «Вальядолид» – «Реал», в помещении было пусто

Главный не в курсе был, что сценарий готов...
Нестандартный эпизод произошел во время встречи 27-го тура Примеры между «Вальядолидом» и «Реалом» (1:4).
На 14-й минуте игры «Вальядолид» забил мяч. Автор гола находился в небольшом офсайде.
Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано запросил помощь у видеоассистента (VAR). В этот момент режиссер трансляции показал комнату, где сидят судьи VAR. В помещении было пусто.
Гол в итоге был отменен.
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— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 11 марта 2019 г.
В четырнадцатом выпуске подкаста «Скинь мяч» обсуждаем VAR. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с таким трудом реагирует на все новое.
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