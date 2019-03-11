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    Режиссеры показали комнату VAR во время матча «Вальядолид» – «Реал», в помещении было пусто

    Нестандартный эпизод произошел во время встречи 27-го тура Примеры между «Вальядолидом» и «Реалом» (1:4).

    На 14-й минуте игры «Вальядолид» забил мяч. Автор гола находился в небольшом офсайде.

    Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано запросил помощь у видеоассистента (VAR). В этот момент режиссер трансляции показал комнату, где сидят судьи VAR. В помещении было пусто.

    Гол в итоге был отменен.

    В четырнадцатом выпуске подкаста «Скинь мяч» обсуждаем VAR. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с таким трудом реагирует на все новое.

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Твиттер Сергея Акулинина

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    11.03.2019 12:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 11 марта 2019, 16:20

      Главный не в курсе был, что сценарий готов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 16:02

      На поле бушуют страсти а они шатаются не поймешь где. Разобраться и наказать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 марта 2019, 15:51

      Ахаха)) Зачем работать, если можно чилить с жаркими испаночками?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 марта 2019, 14:04

      Полтергейст какой то. А хорошо искали?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 14:01

      Это моя мечта :Шоб вам всегда было пусто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 13:32

      Спалились)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 марта 2019, 13:16

      Да они с сопки дома смотрели просто

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 11 марта 2019, 12:57

      Вышли покурить. Что раздувать то?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Hoahin 11 марта 2019, 14:06

      По пивасику ухватить, свеженького привезли.

      4
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > владимир миронов 11 марта 2019, 15:15

      Все в порядке) У них Сиеста! ))

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