Режиссеры показали комнату VAR во время матча «Вальядолид» – «Реал», в помещении было пусто

Нестандартный эпизод произошел во время встречи 27-го тура Примеры между «Вальядолидом» и «Реалом» (1:4).

На 14-й минуте игры «Вальядолид» забил мяч. Автор гола находился в небольшом офсайде.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано запросил помощь у видеоассистента (VAR). В этот момент режиссер трансляции показал комнату, где сидят судьи VAR. В помещении было пусто.

Гол в итоге был отменен.

twit text — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 11 марта 2019 г.

В четырнадцатом выпуске подкаста «Скинь мяч» обсуждаем VAR. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с таким трудом реагирует на все новое.

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