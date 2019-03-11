Гвардиола хочет тренировать «Манчестер Сити» до 2023 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет остаться в английском клубе до 2023 года, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист сказал своим друзьям, что собирается отработать действующий контракт до конца.

Соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до 2021 года. В нем также прописана опция продления еще на два сезона.