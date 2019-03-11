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    Гвардиола хочет тренировать «Манчестер Сити» до 2023 года

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет остаться в английском клубе до 2023 года, сообщает The Telegraph.

    По сведениям издания, испанский специалист сказал своим друзьям, что собирается отработать действующий контракт до конца.

    Соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до 2021 года. В нем также прописана опция продления еще на два сезона.

    • 48-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. С командой он выиграл АПЛ, Суперкубок Англии и два Кубка лиги.

    Источник: The Telegraph

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    11.03.2019 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 16:26

      У него все шансы и основания для этого есть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:45

      Для Ман Сити это будет совсем неплохо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 11 марта 2019, 13:34

      Футбол Гвардиолы самый блевотный футбол. В Баварии это было очень наглядно. Надеюсь из мешка он никуда не уйдёт и не обгадит ещё одну команду.

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