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    Каземиро впервые в карьере получил красную карточку

    Полузащитник «Реала» Каземиро был удален на 80-й минуте матча 27-го тура Примеры против «Вальядолида».

    Это первая красная карточка в карьере 27-летнего бразильца, который кроме «Реала» выступал за «Сан-Паулу» и «Порту».

    Всего Каземиро провел 341 матч в профессиональной карьере – 309 на клубном уровне и 32 в составе сборной Бразилии.

    • Из-за дисквалификации хавбек пропустит матч «Реал» – «Сельта», который состоится 16 марта на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2019 09:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:11

      Странно как то ,такой жесткий игрок и получил первую красную карточку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 13:35

      Наконец то! Давно пора была, он очень грязный и жёсткий игрок, но судьи жалели и не желали разборок с пересом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 марта 2019, 12:30

      Лиха беда начало, может быть и понравится раньше уходить, только без травм.

      4
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      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > владимир миронов 11 марта 2019, 13:13

      Он готовится занять место Рамоса в команде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 09:49

      Не всегда же уходить с поля после замены или об окончании матча, можно и удалиться...

      4
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