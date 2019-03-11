Каземиро впервые в карьере получил красную карточку

Полузащитник «Реала» Каземиро был удален на 80-й минуте матча 27-го тура Примеры против «Вальядолида».

Это первая красная карточка в карьере 27-летнего бразильца, который кроме «Реала» выступал за «Сан-Паулу» и «Порту».

Всего Каземиро провел 341 матч в профессиональной карьере – 309 на клубном уровне и 32 в составе сборной Бразилии.