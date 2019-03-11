Зе Луиш провел 100-й матч в составе «Спартака»

А Зе знал, что уже 100-ый матч проводит? Наверняка знал, а потому ужасно волновался и не забил в 7-ми!!!!! метровые ворота при выходе один на один с воротчиком. Славный малый этот Зе! Видимо в свой юбилейный матч просто не захотел огорчать своего сердечного, по гроб жизни, другана , Шунина. ( Зато потом, вполне себе по великой дружбе, настучал его по мордасам, за что получил горчичник, который уже не даёт ему право сыграть с ещё более лучшими друзьями из Зенита, ведь вполне возможно, это могло бы так же огорчить исчо одного другана, воротчика Лунёва.)
Нападающий «Спартака» Зе Луиш принял участие в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо».
Эта игра стала для 28-летнего футболиста сотой в составе красно-белых.
- Зе Луиш выступает за «Спартак» с лета 2015 года.
- В 100 матчах форвард забил 33 гола и сделал 22 результативные передачи.