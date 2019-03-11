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    Зе Луиш провел 100-й матч в составе «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш принял участие в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо».

    Эта игра стала для 28-летнего футболиста сотой в составе красно-белых.

    • Зе Луиш выступает за «Спартак» с лета 2015 года.
    • В 100 матчах форвард забил 33 гола и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    11.03.2019 07:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 11 марта 2019, 16:42

      А Зе знал, что уже 100-ый матч проводит? Наверняка знал, а потому ужасно волновался и не забил в 7-ми!!!!! метровые ворота при выходе один на один с воротчиком. Славный малый этот Зе! Видимо в свой юбилейный матч просто не захотел огорчать своего сердечного, по гроб жизни, другана , Шунина. ( Зато потом, вполне себе по великой дружбе, настучал его по мордасам, за что получил горчичник, который уже не даёт ему право сыграть с ещё более лучшими друзьями из Зенита, ведь вполне возможно, это могло бы так же огорчить исчо одного другана, воротчика Лунёва.)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 14:53

      Для Спартака это находка. А сколько важных мячей на его счету.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 14:11

      Молодец,отметил круглую дату промахами и жёлтой.Весь матч напрашивался.Рад,что с "Зенитом" не сыграет,наверное!

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 марта 2019, 11:02

      Для нашего чемпа парень очень даже не плох.
      Пусть почаще радует!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 10:00

      Учитывая, что не всегда играл все 90 минут, а часто выходил на замену или его самого меняли, то показатель не плохой. Но реализация как и у многих выступающих в нашем чемпионате футболистов оставляет желать лучшего.

      6
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Рубик Докоян 11 марта 2019, 10:04

      Вчера чуть не забил в свой юбилейный матч.Кочка на дороге мяча попалась!)))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > violator20 11 марта 2019, 10:50

      Пусть забивает победные голы в принципиальных и важных матчах. Юбилеи проходят, а победы остаются...

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > violator20 11 марта 2019, 14:12

      ..три раза не забил,т.е.-три кочки!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 09:23

      Такой же бесполезный, как и в 99 предыдущих.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 09:05

      словил желтую ни за что и пропустит матч с зенитом...(((

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 11 марта 2019, 08:22

      Летит время а казалось бы недавно пришёл,,,55 результативных действий не так уж плохо,,,

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