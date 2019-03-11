Эмери: «Думаю, «Арсенал» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Я очень горжусь нашими игроками. Они сделали все возможное в матче против лучшей в данный момент команды. Мы навязывали борьбу в течение 90 минут. Думаю, что мы заслужили эту победу. Мы можем быть счастливы сегодня. Знали, что «Манчестер Юнайтед» может использовать другую тактику, но мы хотели навязать наш план игры. Я думаю, что нам это удалось», – цитирует Эмери BBC.