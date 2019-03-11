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    Эмери: «Думаю, «Арсенал» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Я очень горжусь нашими игроками. Они сделали все возможное в матче против лучшей в данный момент команды. Мы навязывали борьбу в течение 90 минут. Думаю, что мы заслужили эту победу. Мы можем быть счастливы сегодня. Знали, что «Манчестер Юнайтед» может использовать другую тактику, но мы хотели навязать наш план игры. Я думаю, что нам это удалось», – цитирует Эмери BBC.

    • Благодаря этой победе «Арсенал» обошел «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ и занял четвертое место.
    • От идущего третьим «Тоттенхэма» команда Эмери отстает всего на одно очко.

    Источник: BBC

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    11.03.2019 07:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 14:42

      Против команды, набравшей такой хороший ход, всегда сложно играть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 10:16

      Фортуна дама капризная и не постоянная. То лицом повернётся, то боком, а порой и спиной, чтобы лучше могли оценить её фигуру... К МЮ в этот раз она повернулась спиной.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 11 марта 2019, 08:07

      Весь фарт остался в Париже(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Oldtrafford83/97 11 марта 2019, 14:00

      Дело не в фарте, а в усталости. Пусть берегут силы и игроков к 1/4

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Tyler_Stark 11 марта 2019, 21:41

      Ну как бы у Арсенала был один момент и пенальти,а у МЮ были штанги,перекладины и кураж Лено,не назвал бы я это усталостью.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 марта 2019, 08:03

      Согласен, хотя и не показали ничего такого. МЮ свои моменты запорол.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 марта 2019, 07:48

      Думаю да.

      1
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