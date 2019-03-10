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    «Вальядолид» – «Реал». Два гола Серхи Гвардиолы отменили после просмотра видеоповторов

    «Вальяолид» принимает «Реал» в матче 27-го тура Примеры (1:1, второй тайм).

    Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил два гола нападающего хозяев Серхи Гвардиолу после просмотра видеопоторов.

    • На 13-й минуте встречи судья зафиксировал офсайд у игрока, который отдавал голевую передачу на Гвардиолу.
    • На 18-й минуте встречи арбитр зафиксировал офсайд у самого нападающего.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 23:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 11 марта 2019, 00:34

      Новость вброшена, чтобы организовать срач) браво господа модераторы)
      Всем же будет пох, что там реальные офсайды были не хилые) все будут кричать иное)

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      Рейтинг: +258

      жеха87 > DeStar 11 марта 2019, 07:36

      Успакойся твой Реал сейчас ни кому не интересен!

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