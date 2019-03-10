Новость вброшена, чтобы организовать срач) браво господа модераторы)
Всем же будет пох, что там реальные офсайды были не хилые) все будут кричать иное)
«Вальяолид» принимает «Реал» в матче 27-го тура Примеры (1:1, второй тайм).
Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил два гола нападающего хозяев Серхи Гвардиолу после просмотра видеопоторов.
- На 13-й минуте встречи судья зафиксировал офсайд у игрока, который отдавал голевую передачу на Гвардиолу.
- На 18-й минуте встречи арбитр зафиксировал офсайд у самого нападающего.