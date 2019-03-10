Кононов: «Мы любезно побеседовали после игры с «Уралом» и настроились на «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

О матче

Преобладает радость от победы. Это дерби — здесь на первый план выходят моральные качества. В первом тайме мы играли лучше, создавали острые моменты. Мы давно не выигрывали. Во втором тайме «Динамо» перехватило инициативу, а мы играли два дня назад на Кубок. Некоторым футболистам не хватило времени, чтобы восстановиться.

О разговоре после матча с «Уралом»

Это наша внутренняя работа. Мы любезно побеседовали и настроились на «Динамо». Мы упустили Кубок, мы огорчены, мы злы. Но никакого особенного разговора с руководством не было.

О желтых карточках Гулиева и Зе Луиша

У нас есть кому играть. Впереди недельный цикл, должны хорошо поработать перед игрой с «Зенитом».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.

Игра с «Зенитом» пройдет 17 марта в Москве.

Зе Луиш и Гулиев пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.

«Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби