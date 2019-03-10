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    Кононов: «Мы любезно побеседовали после игры с «Уралом» и настроились на «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

    О матче

    Преобладает радость от победы. Это дерби — здесь на первый план выходят моральные качества. В первом тайме мы играли лучше, создавали острые моменты. Мы давно не выигрывали. Во втором тайме «Динамо» перехватило инициативу, а мы играли два дня назад на Кубок. Некоторым футболистам не хватило времени, чтобы восстановиться.

    О разговоре после матча с «Уралом»

    Это наша внутренняя работа. Мы любезно побеседовали и настроились на «Динамо». Мы упустили Кубок, мы огорчены, мы злы. Но никакого особенного разговора с руководством не было.

    О желтых карточках Гулиева и Зе Луиша

    У нас есть кому играть. Впереди недельный цикл, должны хорошо поработать перед игрой с «Зенитом».

    • «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.
    • Игра с «Зенитом» пройдет 17 марта в Москве.
    • Зе Луиш и Гулиев пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.

    «Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2019 23:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:46

      Конечно было заметно что Спартаку в концовке матча с Динамо не хватило свежести. Но теперь задача одна ,сыграть оставшиеся матчи в полную силу.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 09:31

      Дургол со штрафного и больше ни-че-го!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > prezent2017 11 марта 2019, 12:21

      " Победителей не судят " - во всяком случае не твое это дело )

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 11 марта 2019, 09:23

      Игра с "Зенитом" решит всё.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Добрый Бобер 11 марта 2019, 12:23

      Ну не все конечно , но матч очень значимый и перспектива не внушает оптимизма ((( Ничейку бы сгоняли , как с Краснодаром и это был бы не плохой исход - увы (((

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 07:40

      хреново вы побеседовали

      2
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 11 марта 2019, 06:59

      Не нравится мне пока Кононов. Вряд ли он долго продержится в Спартаке

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > aleks.meskini12 11 марта 2019, 12:01

      Малохольный он, харизмы ни грамма нет.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 марта 2019, 06:19

      Любезно)))) Вон Гончаренко сказал как отрезал после Арсенала и в итоге 3-0

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 марта 2019, 00:20

      Да, есть ещё кому у нас играть ... Тромбон с Педрошей будут "Зеньку" рвать ... Конечно, я болею за "Спартак" ... Но лучше б меньше ты болтал, Пиджак ...

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 10 марта 2019, 23:45

      Глядя на уже второй официальный матч команды после перерыва, интервью с Кононовым расцениваю как "мутное".

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > derrik2000 11 марта 2019, 07:12

      Ну не получилось сразу с шашкой на голову всех мочить.Очень много ошибок в простых ситуациях. Ещё не все поняли как надо играть.Не нравится вот только,что ребят из Чертаново в основу не выпускают.На предсезонке они смотрелись не плохо, по спортивному зло.А многие сейчас играют слишком расслабленно, как будто мы идём впереди с большим отрывом.

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