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    Шунин – после матча со «Спартаком»: «Всю вторую половину соперник тянул время до неприличия»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    — Мы выходили играть на победу и выглядели неплохо и достойно. Где-то не повезло, но создавали и хорошие моменты. В целом дерби удалось: были качели от одних ворот к другим. Болельщиком было интересно, но жаль, что мы не выиграли, не хватило удачи. Если бы мы забили во втором тайме, то игра перевернулась бы. Всю вторую половину соперник тянул время до неприличия.

    — Во время гола мяч обогнул стенку. Как так получилось?

    — Стенка стояла к мячу, а игроки «Спартака» разыграли в сторону, за нее, как раз туда, где игрок не защищал ворота. Джикия закрутил и забил. Это непростой момент.

    «Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2019 22:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2019, 16:44

      да ладно тебе Шуня ни кто об этом и не говорил что тянули?????? вы бы вели в счёте сами тянули такую же резинку скажешь что нет?

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 11 марта 2019, 13:33

      Антоша в очередной раз лоханулся, а теперь лоб морщит типо с умным видом. Не было там ничего особенного сложного, точка да хорошая, удар так себе, другое дело что стенка стояла не верно и удара ты антон не видел.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:30

      Может где то и тянули но во втором тайме Динамо больше владело мячом ,а сколько штрафных и угловых они подали.

      5
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 11 марта 2019, 10:05

      Шунин говорит про "затяжку времени"? ничего подобного болельщики не видели, наоборот Спартак пытался атаковать в последние минуты игры... интересно было бы посмотреть на динамо, окажись они в таком же положении, полагаю, Шунин торопил бы своих защитников)))) хорошо, что Кононов не выпустил на поле Глушакова и Комбарова, сотоварищей Шунина, могли бы привезти...

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 11 марта 2019, 09:39

      По-моему, мистер "Айпитарда" не следит ни за каким за футболом, кроме динамовского и поэтому понятия не имеет насколько, действительно до неприличия, можно тянуть время.

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 11 марта 2019, 09:31

      такой убогий Спартак,я никогда не видел.Симуляцыи,затяжка времени - позорище для токого великого клуба.Я не думаю что бы Тихонов Титов или Аленичев так играли,а здесь один зброд из посредственных иностранцев.Если уж выиграли но уж не так же,прощай великий Спартак...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 07:40

      так че ж вы не наказали тогда?

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 марта 2019, 06:43

      тянули время ? общая практика !

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 11 марта 2019, 05:42

      Да, пока Спартак не идеален.. Но вот тебе другой заголовок: "Хохлов: «Если бы играли с первых минут как во втором тайме, то результат был бы другим»... Вопросы есть???

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      Рейтинг: +3795

      serppion > DVOK68 11 марта 2019, 11:39

      Я еще знаю "после драки кулаками не машут")

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > docndoc 11 марта 2019, 12:02

      Так в том то и дело , что им никто не дал так играть , первый тайм играл Спартак , да не идеально , но и этого хватило что бы иметь преимущество перед Динамо и не позволить им НИЧЕГО ни сделать ( в первом тайме , второй ужасен ).

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 11 марта 2019, 05:42

      Так надо было применить известный ход с петардой и была бы техничка. Выродок, тебе ли не знать как это делать!?

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