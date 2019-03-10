Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Мы выходили играть на победу и выглядели неплохо и достойно. Где-то не повезло, но создавали и хорошие моменты. В целом дерби удалось: были качели от одних ворот к другим. Болельщиком было интересно, но жаль, что мы не выиграли, не хватило удачи. Если бы мы забили во втором тайме, то игра перевернулась бы. Всю вторую половину соперник тянул время до неприличия.

— Во время гола мяч обогнул стенку. Как так получилось?

— Стенка стояла к мячу, а игроки «Спартака» разыграли в сторону, за нее, как раз туда, где игрок не защищал ворота. Джикия закрутил и забил. Это непростой момент.

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